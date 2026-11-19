Las alternativas disponibles en noviembre 2026 incluyen opciones de marcas tradicionales y fabricantes chicos que buscan ganar terreno. Todos los precios.

Este es el SUV más barato que se puede comprar en Argentina: se destaca por su mantenimiento simple y confort en la marcha urbana

Desde hace varios años, los SUV (Sport Utility Vehicle) se convirtieron en uno de los formatos de vehículos más elegidos por quienes buscan modelos que combinen espacio interior, diseño moderno, comodidad y una posición de manejo más elevada. Sin embargo, acceder a una de estas unidades ya no está al alcance de todos los bolsillos.

Según la oferta disponible en noviembre 2026, ninguno de los 10 SUV más económicos que se pueden comprar en la Argentina cuesta menos de $30 millone s. De hecho, el modelo que encabeza el ranking supera los $32 millones, mientras que el décimo se ubica por encima de los $40 millones.

A continuación, el top ten de los SUV más económicos en el mercado actual con sus respectivos precios, son contemplar posibles descuentos de concesionarios, bonificaciones ni promociones de financiación.

JAC S2: el SUV más económico, a $32.813.000

JAC S2, un SUV compacto que llega desde China.

El primer puesto del ranking corresponde al JAC S2, un SUV compacto de origen chino que se comercializa en la Argentina a US$20.900, equivalente a $32.813.000. Se destaca por ofrecer una carrocería de dimensiones contenidas, pensada principalmente para el uso urbano, aunque también permite realizar desplazamientos por rutas y caminos asfaltados.

Su diseño exterior combina líneas modernas con una estética aventurera, característica de los vehículos de esta categoría. El interior busca ofrecer una distribución funcional, con espacio para cinco ocupantes y un baúl destinado al equipaje cotidiano. Su principal atractivo dentro del mercado argentino es la relación entre precio y propuesta de vehículo, ya que permite acceder a un SUV por un valor inferior al de sus competidores directos.

Kaiyi X3: una alternativa china por $34.540.000

Kaiyi X3, otro SUV compacto de origen chino.

El Kaiyi X3 se ubica en el segundo lugar del relevamiento, con un precio de lista de US$22.000, equivalente a $34.540.000. Se trata de otro SUV compacto de origen chino que busca competir en el segmento de entrada con una propuesta que combina diseño contemporáneo, equipamiento tecnológico y una configuración orientada a las necesidades familiares.

Su carrocería presenta una estética robusta, con una trompa elevada, líneas marcadas y una silueta que responde al estilo tradicional de los SUV. El habitáculo está diseñado para transportar hasta cinco pasajeros y ofrecer comodidad tanto en trayectos urbanos como en viajes de mayor distancia.

Volkswagen Nivus: a $34.974.950

El Volkswagen Nivus completa el podio de los SUV más baratos.

El Volkswagen Nivus cierra el podio, con un valor de $34.974.950. Este modelo se caracteriza por combinar elementos de un SUV compacto con una silueta de estilo coupé. Su diseño exterior presenta una caída pronunciada del techo hacia la parte trasera, lo que le otorga una apariencia deportiva y diferenciada respecto de otros vehículos de su categoría.

Está pensado principalmente para el uso urbano, aunque también ofrece condiciones adecuadas para desplazamientos por rutas. Entre sus principales atributos se encuentran la posición de manejo elevada, el diseño moderno del habitáculo y las soluciones de conectividad y seguridad disponibles según la versión.

Nissan Kait: un SUV japonés a $37.289.400

Nissan Kait, una propuesta del gigante japonés. Nissan

El Nissan Kait ocupa el cuarto lugar con un precio de entrada de gama que se ubica en $37.289.400. Este SUV representa una de las apuestas de la automotriz japonesa para el segmento de los vehículos compactos. Su diseño exterior se distingue por una carrocería de aspecto robusto, una trompa elevada y líneas que buscan transmitir una imagen dinámica.

Está orientado a quienes necesitan un vehículo para desplazarse diariamente, pero también valoran contar con mayor espacio y versatilidad que los que ofrecen los automóviles tradicionales. Su configuración de cinco plazas permite utilizarlo tanto para actividades cotidianas como para salidas familiares. Además, incorpora diferentes soluciones de confort, conectividad y asistencia a la conducción, dependiendo del nivel de equipamiento.

Chevrolet Spin: a $37.459.900

El Chevrolet Spin se ubica entre los cinco SUVs más baratos del país.

El quinto puesto lo ocupa la Chevrolet Spin, que tiene un precio inicial de $37.459.900. Aunque su formato se acerca más al de un vehículo familiar multipropósito que al de un SUV convencional. Su principal característica es el aprovechamiento del espacio interior. Se trata de un modelo pensado para familias que necesitan transportar pasajeros y equipaje con comodidad.

Uno de sus diferenciales es que ofrece configuraciones de cinco y siete asientos, según la versión, una característica que la convierte en una alternativa interesante para quienes necesitan más plazas que las disponibles en un SUV compacto tradicional. Su carrocería elevada y su posición de manejo también aportan una experiencia de conducción diferente a la de un vehículo convencional.

Volkswagen Tera: por $38.625.400

Nuevo Volkswagen Tera.

El Volkswagen Tera se ubica en el sexto lugar, con un precio de lista de $38.625.400. Es uno de los modelos más recientes de la familia SUV de Volkswagen y está orientado al segmento de los vehículos compactos. Su propuesta combina dimensiones apropiadas para la ciudad con una estética aventurera y una posición de conducción elevada.

El diseño exterior incorpora líneas marcadas, una parrilla frontal de gran presencia y una carrocería que busca transmitir robustez. En el interior, el modelo apuesta por la tecnología y la funcionalidad, con soluciones de conectividad y diferentes elementos de seguridad que varían de acuerdo con la versión.

MG ZS naftero: por $39.093.000

MG ZS.

El séptimo lugar corresponde al MG ZS con motorización naftera, que tiene un precio de US$24.000, equivalente a $39.093.000. La marca MG, de origen británico y actualmente perteneciente al grupo chino SAIC Motor, busca ampliar su participación en el mercado argentino con una oferta de vehículos que combina diseño, tecnología y precios competitivos.

El ZS es un SUV compacto que se caracteriza por su silueta tradicional, con una carrocería de cinco puertas y un habitáculo pensado para transportar hasta cinco ocupantes. Su propuesta apunta a quienes necesitan un vehículo versátil, con espacio para pasajeros y equipaje, sin pasar a un segmento de dimensiones superiores.

Citroën Basalt: diseño tipo coupé por $39.410.000

Citroën Basalt, el SUV que fue lanzado en Argentina en enero de 2025. Stellantis

El octavo puesto es para el Citroën Basalt, que tiene un precio de entrada de gama de $39.410.000. Este modelo se destaca por su diseño, que combina características de un SUV compacto con una silueta de estilo coupé. Su techo presenta una caída hacia la parte posterior que le otorga una apariencia diferente a la de otros vehículos de su categoría.

La propuesta de Citroën busca combinar una estética moderna con comodidad y funcionalidad para el uso diario. Su interior está pensado para cinco ocupantes y ofrece una distribución orientada a aprovechar el espacio disponible. También incorpora soluciones de conectividad y confort, según la configuración elegida.

Volkswagen T-Cross: por $39.646.250

Volkswagen T-Cross.

El noveno lugar corresponde al Volkswagen T-Cross, que se comercializa desde $39.646.250. Se trata de uno de los SUV compactos más conocidos de la marca alemana y una propuesta que se consolidó dentro del mercado argentino.

Su diseño combina dimensiones exteriores relativamente contenidas con un habitáculo funcional, pensado para transportar cinco pasajeros. Entre sus principales características se encuentran la posición de manejo elevada, la versatilidad del espacio interior y las soluciones tecnológicas y de seguridad que ofrece Volkswagen.

Chevrolet Sonic: con un precio de $40.624.900

Chevrolet Sonic RS. General Motors

El Chevrolet Sonic completa el listado de los SUV más económicos disponibles en la Argentina durante noviembre de 2026, aunque su valor ya supera los $40 millones. Más precisamente, su precio de lista es de $40.624.900..

Su propuesta está orientada al segmento de los SUV compactos, con una carrocería de diseño moderno y una configuración pensada para el uso urbano y familiar. El Sonic busca combinar una posición de manejo elevada con un habitáculo funcional, tecnología de conectividad y diferentes elementos de seguridad y asistencia a la conducción, de acuerdo con su equipamiento.