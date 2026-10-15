Llega a la Argentina una nueva SUV que tendrá nombre de superhéroe: cómo es la primera Jeep electrificada y desde cuándo se conseguirá

Jeep Argentina lanza su primer vehículo electrificado, que ya se puede reservar en preventa. Sus tres versiones y las características.

La filial argentina de Jeep lanzó la preventa de su nuevo SUV de pequeñas dimensiones que se convertirá en el primer vehículo electrificado que comercializa la marca en el país. Este modelo de entrada de gama estará disponible en tres versiones ( Altitude , Longitude y Limited ) y ya se puede reservar en preventa con el pago de un adelanto de $500.000.

Se trata del Jeep Avenger , desarrollado por Stellantis en América del Sur y fabricado en el Polo Industrial de Porto Real, Brasil . Este modelo fue lanzado globalmente en 2023 y actualmente se comercializa en 70 países. En Argentina estará disponible con una motorización híbrida suave (MHEV) .

“El concepto que define a este modelo es el equilibrio entre ciudad y aventura. Para muchos argentinos, representará la transición natural del hatch al universo de los SUV. Con este Jeep Avenger, vamos a expandir la cobertura de mercado que hasta hoy ofrecíamos, conquistando sin dudas nuevos clientes”, afirmó Federico Frascaroli, Brand Manager de Jeep Argentina.

El modelo ya está disponible en preventa con una seña de $500.000. Stellantis

Cómo es el Jeep Avenger, el nuevo SUV que llega al país

Con una longitud de aproximadamente 4,08 metros, el Jeep Avenger presenta una carrocería más compacta que la de otros SUV de la marca, lo que facilita las maniobras en espacios reducidos y el estacionamiento en las ciudades. El modelo tiene una distancia entre ejes de 2,55 metros, una medida relevante para la distribución del espacio interior y la estabilidad durante la marcha. Su configuración contempla cinco plazas y un baúl con una capacidad cercana a los 364 litros.

Sus características mecánicas son otro de los puntos fuertes del nuevo SUV. Para nuestro país, Jeep confirmó una motorización MHEV (mild hybrid o híbrida suave) de 1.0 turbo, con 120 CV, asociada al conocido motor T200 del grupo Stellantis. El conjunto está compuesto por un propulsor naftero de tres cilindros y un sistema eléctrico de 12 voltios que asiste al motor térmico en determinadas condiciones de funcionamiento.

A diferencia de un híbrido convencional o de un vehículo completamente eléctrico, esta tecnología no está pensada para circular habitualmente utilizando únicamente energía eléctrica. Su objetivo es recuperar energía durante las desaceleraciones, asistir al motor de combustión y contribuir a reducir el consumo de combustible.

El Jeep Avenger estará disponible con una motorización híbrida suave (MHEV). Stellantis

Un modelo que viene con ChatGPT incorporado

En cuanto a su dotación tecnológica, entre los elementos anunciados para el mercado argentino se encuentran los faros Matrix LED Vision, un techo solar panorámico y llantas de 18 pulgadas. La propuesta se completa con un freno de estacionamiento eléctrico y un diseño interior que prioriza la funcionalidad.

En materia de seguridad, uno de los aspectos más relevantes es la incorporación de un paquete de asistencias a la conducción ADAS de nivel 2. Estos sistemas incluyen funciones destinadas a ayudar a mantener la distancia con otros vehículos, advertir sobre determinados riesgos y asistir al conductor en situaciones específicas, según la configuración de cada versión.

Otro de los elementos destacados en la presentación del modelo es la incorporación de ChatGPT integrado al sistema del vehículo, aunque todavía no se detalló todas las características específicas que tendrá esta herramienta en las versiones argentinas.

Este modelo viene en tres versiones: Altitude, Longitude y Limited. Stellantis

Cuándo se lanzará el Jeep Avenger en la Argentina

La llegada del SUV al país ya tiene fecha confirmada. Tras haber comenzado con la preventa en su red de concesionarios oficiales, Jeep Argentina anunció informó que las primeras presentaciones al público comenzarán el 21 de octubre de 2026.

Los interesados pueden realizar una reserva anticipada de $500.000 en los concesionarios oficiales. La disponibilidad de unidades, las condiciones comerciales y los precios finales deberán consultarse directamente con la red oficial.

Ficha técnica

Dimensiones y capacidades

Largo : 4.084 mm

: 4.084 mm Ancho (sin / con espejos): 1.776 mm / 1.981 mm

(sin / con espejos): 1.776 mm / 1.981 mm Alto : 1.535 mm – 1.536 mm

: 1.535 mm – 1.536 mm Distancia entre ejes: 2.557 mm

2.557 mm Capacidad del baúl: 321 L a 380 L (según versión, ampliable hasta 1.252 - 1.277 L con asientos abatidos)

321 L a 380 L (según versión, ampliable hasta 1.252 - 1.277 L con asientos abatidos) Plazas : 5

: 5 Tracción: delantera (FWD)

El nuevo modelo de Jeep busca un equilibrio entre ciudad y aventura. Stellantis

Motorizaciones y rendimiento

1.2L Turbo Gasolina (Manual 6 velocidades)

Motor: 1.199 cc, 3 cilindros en línea

Potencia: 100 CV (74 kW)

Torque: 205 Nm

Velocidad máxima: 184 km/h (0-100 km/h en 10,6 s)

1.2L Mild Hybrid / eHybrid (Híbrido Ligero MHEV - Automática DCT 6 vel.)

Motor: 1.2L Turbo 3 cilindros + motor eléctrico auxiliar de 21 kW

Potencia combinada: 100 CV – 136 CV (según versión)

Torque: 205 Nm

Etiqueta ambiental: ECO

Full Electric (BEV - Summit / Upland)

Motor eléctrico: 115 kW / 154 CV

Torque: 260 Nm

Batería: 54 kWh de iones de litio

Autonomía: Hasta 400 km (ciclo WLTP)

Carga rápida: 100 kW (20% al 80% en menos de 30 minutos)

Equipamiento y seguridad