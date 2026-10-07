Los autos 0Km más baratos del mercado hoy: características y precios del top ten, ¿cuánto cuesta comprarte un automóvil?

En octubre 2026 , hubo aumentos de precios y actualizaciones por la variación del dólar. El top ten de los modelos más económicos.

Comienza un nuevo mes y el mercado automotriz trae una lista de precios actualizada. En octubre 2026, algunas marcas aumentaron sus valores por encima de la inflación, mientras que otras optaron por moderar la suba, en un contexto con ventas en baja. De todos modos, aún se pueden encontrar modelos 0 KM por debajo de los $30.000.000 .

El gigante de la industria automotriz Stellantis fue el que más elevó sus precios, con un incremento de 4% sobre la mayoría de sus modelos de Fiat, Peugeot y Citroën. Otros fabricantes locales o regionales aplicaron aumentos más bajos, de entre 0,9% y 1,7% . En cuanto a las marcas importadas, mostraron variaciones según la cotización del dólar oficial.

De esta manera, así queda en octubre 2026 el top ten de los diez modelos más económicos que se pueden conseguir en el país.

JMEV Easy 3, el 0 KM más barato del país: USD 16.900 / $26.026.000

JMEV Easy 3.

El modelo urbano 100% eléctrico importado desde China por el Grupo Antelo está posicionado como uno de los vehículos ecológicos más accesibles del mercado argentino. Si bien su precio ronda los USD 18.900, por tercer mes consecutivo tiene un valor promocional de USD 2.000 más bajo.

Este hatchback del segmento A está impulsado por un motor eléctrico que entrega 68 CV de potencia y 125 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática reductora de una sola marcha con tracción delantera. Ofrece cuatro modos de conducción: Eco, Normal, Sport y One Pedal. Registra una aceleración de 0 a 50 km/h en 4,5 segundos y admite recargas domésticas de hasta el 80% en 6 horas.

Hyundai HB20: $28,5 millones

Pese a haber aplicado un aumento de 1,8%, se mantiene en el podio de los autos más baratos. De hecho, es el modelo a combustión más económico del mercado nacional. Este compacto fabricado en Brasil ofrece un diseño moderno, con una parrilla frontal en negro brillante y un conjunto integrado de luces traseras.

Toda la gama HB20 utiliza el mismo motor naftero: el Gamma 1.6 de 16 válvulas, con distribución DOHC y D-CVVT, que entrega 123 CV a 6.300 rpm y 15,5 kgm de torque a 4.850 rpm. La versión de entrada a la gama tiene caja manual de 6 velocidades.

Renault Kwid: $28.580.000

Renault Kwid. Renault

Este citycar brasileño de Renault vuelve a perder terreno. Hasta julio pasado se mantenía como el modelo más accesible del país, pero bajó al segundo puesto en julio y ahora cayó al tercero. Esto se debe a la irrupción de los autos eléctricos chinos y a la decisión de Hyundai de subir sus precios por debajo de la inflación.

Fiat Mobi: $30.280.000

Es el único modelo de Fiat que lleva dos meses sin tocar su precio. Además, continúa siendo el vehículo de pasajeros más económico de la marca italiana. El pequeño hatchback fabricado en Brasil cuenta con un motor 1.0 Firefly de tres cilindros, una mecánica más moderna y eficiente que reemplaza al veterano Fire de cuatro cilindros. Además, trae una caja manual de 5 velocidades.

Chevrolet Onix: $33.274.900

Chevrolet Onix. General Motors

En octubre presentó un aumento de 1,5%, por debajo de sus competidores. Tanto el Onix como el Onix Plus, vienen de Brasil y tienen motor 1.0 litros turbo de 3 cilindros con opciones de caja manual y automática a medida que sube la gama. Su consumo promedio es de 10,7 km/l en uso mixto y 8 km/l en ciudad. Incluye 6 airbags y control de estabilidad (ESP) de serie en todos los modelos.

MG3: USD 21.900 / $33.726.000

MG3.

El hatchback del segmento B fabricado en China marca el regreso de la marca británica MG a Argentina, ofreciendo versiones nafteras e híbridas avanzadas. Cuenta con un motor 1.5 litros aspirado de 114 CV y caja automática tipo CVT. Acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos y su consumo promedio es de 4,4 L/100 km, con un rendimiento urbano destacado de hasta 43,5 km/L.

Kaiyi X3: USD 22.000 / $33.770.000

Se trata de un SUV compacto de origen chino perteneciente al grupo Chery Holding para 5 pasajeros, con motor naftero 1.5 litros de 114 CV y caja automática CVT. Es el modelo de entrada a la gama del modelo, que se completa con el X3 Pro, propulsado por un motor turbo de 125 CV.

Fiat Argo: $35.470.000

Una concesionaria deberá pagar más de 30.000 dólares por no haber entregado un Fiat Argo. Stellantis

Otro modelo que en los últimos meses fue cayendo en el top ten de los 0 KM, luego de llegar a alcanzar el cuarto puesto. El B-Hach brasileño tiene mecánica de 1.3 litros atmosférico, con 99 caballos de fuerza y caja de cambios manual de 5 marchas.

Suzuki Swift Hybrid: USD 22.400 / $34.160.000

Suzuki Swift Hybrid. Suzuki

El B-Hatch híbrido es el vehículo con esta tecnología más barato del mercado. Tiene un motor 1.2 naftero de tres cilindros (80 cv y 112 Nm), con la asistencia de un sistema “híbrido suave”, alimentado por una batería de 12 voltios. Viene con opción de caja manual de cinco velocidades o automática de variador continuo (CVT).

Nissan Versa: $34.815.400

Se trata del sedán más barato de Nissan. La gama conserva el conocido motor 1.6 aspirado de 118 CV y combina versiones con caja manual de cinco marchas y transmisión automática CVT. A eso se suma un baúl de 466 litros y una dotación de seguridad que crece a medida que se avanza en los niveles de equipamiento.