Autos 0 km: qué podría cambiar con el proyecto oficial que busca desregular los planes de ahorro

La venta de autos cero kilómetro cayó en picada este año. En Neuquén el impacto fue menor que en el país.

El gobierno nacional prepara una reforma que reduciría el control estatal sobre los planes de ahorro para comprar autos cero kilómetro, un sistema clave de financiamiento que viene teniendo una fuerte expansión entre varias marcas.

La iniciativa elaborada por el Ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, propone eliminar parte del régimen específico que actualmente supervisa la Inspección General de Justicia (IGJ). El borrador que trascendió contempla la derogación del decreto 142.277, vigente desde 1943, y remite los futuros contratos al Código Civil y Comercial y a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

El cambio reduciría la intervención preventiva de la IGJ sobre las administradoras , sus condiciones operativas y los compromisos asumidos frente a quienes aportan mensualmente. Para el Gobierno, la modificación forma parte de una reforma más extensa destinada a eliminar regulaciones sobre actividades comerciales, profesionales, productivas y financieras.

La industria automotriz busca la recuperación de la mano del anuncio del Gobierno.

Cambios para la venta de autos

El esquema actual concede a la IGJ facultades más amplias que las existentes en una relación comercial convencional porque las compañías reciben dinero durante meses antes de entregar el bien comprometido. La Ley 22.315 autoriza a la IGJ a habilitar o cancelar operaciones, controlar permanentemente el funcionamiento de estas sociedades y fiscalizar posteriormente su disolución y liquidación. A esa estructura se suma la Resolución General 8/2015, que obliga a publicar contratos, agentes y otra información operativa. Durante 2026, la IGJ continuó ejerciendo esas facultades mediante autorizaciones y sanciones a administradoras vinculadas a Chevrolet, Yamaha y Plan Óvalo, entre otras.

La discusión adquiere mayor peso por la dimensión que conserva esta herramienta dentro de un mercado automotor que perdió impulso durante 2026, después del fuerte crecimiento del año anterior. En julio se patentaron casi 44.000 vehículos, un 30% menos que las 63.000 unidades del mismo mes de 2025, y casi 8% por debajo de junio, según datos de ACARA. Entre enero y julio, las matriculaciones alcanzaron casi las 340.000 unidades y quedaron 13% debajo de las 389.000 de igual período del año pasado. Los planes representan alrededor de una cuarta parte de las ventas de 0 km, aunque algunas terminales tradicionales colocan cerca del 40% de sus vehículos mediante este mecanismo.

Competencia en el mercado

La eventual flexibilización podría reducir una importante barrera de entrada para compañías que pretendan competir en el negocio, ya que el régimen vigente exige autorización previa y somete luego a la actividad a una fiscalización estatal mayor. El decreto 142.277 establece desde hace 83 años que los planes de ahorro sólo pueden desarrollarse mediante entidades creadas específicamente para esa finalidad y habilitadas antes de comenzar a funcionar. Menores exigencias administrativas podrían recortar costos de cumplimiento, acelerar el lanzamiento de nuevos programas y ampliar la competencia entre empresas que buscan financiar vehículos sin recurrir al crédito bancario tradicional.