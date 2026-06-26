Una nueva marca se suma a los planes de ahorro con un SUV importado: cuánto salen las cuotas

Leapmotor lanzó su propio plan de ahorro en Argentina para el B10 ultra-híbrido, con cuotas desde $383.471.

Leapmotor acaba de desembarcar en la Argentina y ya dio un paso importante en su búsqueda por ganar patentamientos. La marca china que pertenece al grupo Stellantis, se metió de lleno en un terreno que en el mercado local funciona como una herramienta muy usada para llegar al 0km: el Plan de ahorro . El SUV que ya está disponible con esta modalidad es el Leapmotor B10 ultra-híbrido .

El plan de ahorro es una herramienta tradicional en la compra de autos 0km, pero como novedad ahora empezaron a aplicarlo también las marcas chinas para sus vehículos electrificados (además de Leapmotor lo anunció JAC Motors ). El elegido en este caso es el Leapmotor B10 , un SUV con tecnología ultra-híbrida que combina un sistema eléctrico con un motor de combustión que ayuda a prologar la autonomía. Según la marca, esta configuración permite superar los 900 kilómetros de autonomía , una cifra clave para quienes todavía miran con dudas los vehículos electrificados por el miedo a quedarse sin carga en viajes largos.

El lanzamiento del Leapmotor Plan llega después de una preventa con buenos resultados. De acuerdo con la información difundida por la marca, en pocos días se reservó el 70% de las unidades previstas para el primer mes de comercialización. Ese dato impulsó a la Stellantis a avanzar con una segunda etapa comercial, ahora apoyada en en los planes de ahorro.

Leapmotor Plan de ahorro: cuánto cuestan las cuotas

El Leapmotor Plan de ahorro para el B10 ultra-híbrido se ofrece bajo un esquema de 84 cuotas, con modalidad 80/20. En la práctica, esto significa que el suscriptor financia el 80% del valor del vehículo a través del plan y debe integrar el 20% restante como alícuota extraordinaria en las condiciones previstas para acceder a la adjudicación.

La cuota inicial informada para el Leapmotor B10 es de $383.471, una cifra que se presenta como valor de referencia para el comienzo del plan. El modelo incluido en esta etapa tiene un precio de referencia de $44.897.965, equivalente a US$31.990.

El plan también incluye adjudicación pactada en las cuotas 4, 6, 9 y 12. Para eso, el cliente debe integrar el 20% correspondiente a la alícuota extraordinaria. Es una alternativa pensada para quienes quieren ingresar al plan, pero también buscan la posibilidad de acceder al vehículo en un plazo más corto que el de un esquema tradicional de sorteo o licitación.

Leapmotor B10 Leapmotor B10. Stellantis

Otro punto importante de este Plan de ahorro es que contempla diferimientos comerciales durante los primeros tramos. Las cuotas tienen un diferimiento del 20% entre la cuota 1 y la 12, y del 10% entre la cuota 13 y la 18. Esos importes se recuperan más adelante, entre las cuotas 25 y 72.

Además de las cuotas, Leapmotor sumó beneficios para los primeros clientes que ingresen al plan durante la etapa promocional, como una bonificación del 50% en el seguro automotor durante los primeros tres meses, aplicable una vez retirado el vehículo.

La marca también informó que, una vez adjudicado el vehículo, los clientes tendrán la posibilidad de solicitar el cambio de modelo al Leapmotor C10, si así lo desean.