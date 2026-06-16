Ya venden en el país el primer SUV de Leapmotor, la nueva marca de Stellantis: cuánto sale

La marca china inició la preventa del B10, un SUV ultra-híbrido con más de 900 kilómetros de autonomía.

Leapmotor ya tiene su primer modelo a la venta en la Argentina. La marca china, que llega al país de la mano de Stellantis , inició la preventa del B10 ultra-híbrido , un SUV del segmento C que competirá en uno de los segmentos más peleados del mercado local.

Nacida en 2015 en China, Leapmotor es una firma joven, pero con fuerte crecimiento global y una apuesta clara por los vehículos electrificados. En este caso, el elegido para abrir la operación nacional es un modelo con tecnología de autonomía extendida.

El Leapmotor B10 se ofrece en etapa de preventa con un precio anunciado de USS31.990, y quienes reserven la unidad durante junio tendrán además el patentamiento bonificado , uno de los beneficios pensados para acelerar el arranque comercial de la marca en el país.

Leapmotor B10 Leapmotor B10. Stellantis

La reserva se realiza de manera online a través del sitio oficial de la marca y requiere una seña de $500.000. Con ese paso, los interesados aseguran prioridad de acceso al modelo, que se posiciona como una alternativa distinta dentro del universo de los SUV medianos por su propuesta mecánica y tecnológica.

Este nuevo SUV mide 4,53 metros de largo (segmento C) y más adelante también está previsto que la gama de Leapmotor en Argentina se amplíe con el C10, otro SUV de mayor tamaño, de 4,74 metros, que también forma parte de la estrategia regional de la marca.

Leapmotor B10 Leapmotor B10. Stellantis

Leapmotor B10: motor y autonomía del nuevo SUV

El Leapmotor B10 llega con una mecánica REEV, sigla de Range Extended Electric Vehicle. Se trata de un sistema de propulsión de autonomía extendida: el vehículo se mueve con motor eléctrico, mientras que el motor naftero funciona como generador para alimentar la batería.

Leapmotor B10 Leapmotor B10. Stellantis

En este caso, esta configuración combina un motor eléctrico de 215 CV y 240 Nm, encargado de mover las ruedas traseras, con un motor naftero 1.5 que alimenta una batería de 19 kWh. Según la información oficial, la autonomía eléctrica es de alrededor de 95 kilómetros, mientras que la autonomía total supera los 900 kilómetros con la batería cargada y el tanque lleno.

Este es el gran argumento de venta del modelo. En un país como la Argentina, donde todavía la infraestructura de carga eléctrica está en desarrollo y las distancias pueden ser muy amplias, el sistema de autonomía extendida aparece como una solución: ofrece manejo eléctrico, pero sin depender exclusivamente de los cargadores.

Leapmotor B10 Leapmotor B10. Stellantis

En materia de diseño, el Leapmotor B10 ultra-híbrido apuesta por una estética moderna, con líneas limpias, una silueta de SUV urbano y detalles tecnológicos.

Puertas adentro, uno de los elementos más llamativos es la pantalla táctil flotante de 14,6 pulgadas, ubicada en el centro del tablero. También cuenta con tablero digital, conectividad, sistema multimedia y una cabina que busca reforzar la sensación de modernidad.

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Qué equipamiento trae el Leapmotor B10

El equipamiento del Leapmotor B10 incluye una dotación fuerte en seguridad y asistencias a la conducción. Este SUV ofrece siete airbags, cámaras y sensores de alta precisión, además de 15 sistemas de ayudas a la conducción con nivel ADAS L2.

Entre los elementos disponibles aparecen frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo, centrado de carril, alerta de punto ciego y cámara 360°. También suma faros full LED, acceso y arranque sin llave, sensor de lluvia, cargador inalámbrico y climatizador automático.

Leapmotor B10 Leapmotor B10. Stellantis

Otro detalle destacado es el techo panorámico, las llantas de 18 pulgadas, la butaca eléctrica y la posibilidad de actualizaciones remotas mediante sistema OTA. Esta función permite incorporar nuevas prestaciones o mejoras de software sin necesidad de pasar por un taller, algo cada vez más habitual en los vehículos de nueva generación.

Leapmotor B10 Leapmotor B10. Stellantis

La seguridad estructural también forma parte del argumento de venta. El modelo utiliza una arquitectura con batería integrada al chasis, conocida como Cell-to-Chassis, una solución que permite mejorar la distribución de pesos y aportar mayor estabilidad.

En cuanto a la garantía, el Leapmotor B10 ofrece una cobertura de 4 años o 100.000 kilómetros. Con este lanzamiento, Leapmotor inicia formalmente su camino en el mercado local y suma una nueva alternativa dentro de la oferta de SUV electrificados.