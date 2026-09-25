Lovagnini Automotores sumó dos grandes marcas a su flota, Maxus y Kaiyi: de dónde vienen y qué ventajas tienen

La concesionaria tiene 24 años de experiencia y recientemente incorporó pickups, SUV y utilitarios. Los modelos, la financiación y el servicio técnico.

La concesionaria de Cipolletti apostó por dos marcas que prometen a nivel mundial.

Emplazada en la ciudad de Cipolletti, la concesionaria Lovagnini Automotores , una de las más destacadas e históricas de la región, incorporó recientemente a su oferta de vehículos cero kilómetro dos grandes marcas chinas .

La empresa, que durante más de dos décadas trabajó con unidades cero kilómetro y usadas de distintas fábricas, firmó un convenio para convertirse en el concesionario oficial de Maxus y Kaiyi , tanto para la venta, posventa como para la distribución de repuestos para Río Negro y Neuquén.

“Hace un mes firmamos un convenio de concesionario oficial para la marca de Maxus y Kaiyi. Todo del grupo importador Colgas”, contó a LM Neuquén Juan Lovagnini , gerente de la firma.

A su vez, explicó que se trata de un cambio para la empresa familiar, iniciada por sus padres hace más de 24 años. El nuevo acuerdo suma la representación oficial de las dos marcas y el respaldo técnico para los compradores de la región.

Antonio Spagnuolo

Cuáles son los puntos destacables de Maxus y Kaiyi

Lovagnini destacó la trayectoria de las dos marcas en otros mercados, como el país de Chile, la calidad de los vehículos y sus precios.

“No tienen nada que envidiarle a los autos de marcas tradicionales y por supuesto son muy competitivos en precio”, sostuvo.

El gerente también consideró decisiva la posibilidad de atender a los compradores después de la venta. Por eso, además de exhibir los vehículos, la concesionaria asumió la prestación del service oficial y la provisión de repuestos.

Antonio Spagnuolo

Qué modelos de las marcas ofrece la concesionaria

En relación con la firma Kaiyi, los interesados pueden elegir entre los SUV (Vehículo Utilitario Deportivo) X3 y X3 Pro, ambos de cinco plazas y con transmisión automática. El primero tiene un motor naftero 1.5 de 114 HP (caballos de fuerza), el segundo incorpora un 1.5 turbo de 145 HP y suma equipamiento de confort y seguridad.

“Son dos modelos de entrada de gama, que es la X3, varían en el motor, una es 1.5, la otra es 1.5 turbo”, describió Lovagnini. “Son dos modelos de entrada de gama, que es la X3, varían en el motor, una es 1.5, la otra es 1.5 turbo”, describió Lovagnini.

También destacó que, por su tamaño y configuración, estos vehículos pueden resultar atractivos para quienes buscan un SUV compacto para circular por las calles del Alto Valle.

La marca ofrece además el X7, un SUV de siete plazas disponible en versión naftera 2.0 turbo y en una variante híbrida enchufable.

Antonio Spagnuolo

En tanto, en la otra firma, Maxus, la oferta incluye la pickup T60 en configuraciones manuales 4x2 y 4x4, así como la T60 Max con caja automática de ocho velocidades.

Se suman la pickup eléctrica eTerron9, el SUV diésel de siete plazas D90 y los utilitarios eléctricos eDeliver 3, eDeliver 5 y eDeliver 9.

Lovagnini señaló que los furgones eléctricos están orientados principalmente a tareas de distribución. “Es una gama muy particular, muy de nicho, para repartos, cosas así”, explicó.

“Todos los modelos de la marca están disponibles en el local”, indicó al ser consultado sobre los modelos que se pueden conocer actualmente en la concesionaria.

Antonio Spagnuolo

Precios y opciones de financiación

El gerente sostuvo que ambas marcas buscan competir por precio y equipamiento con alternativas ya conocidas en el mercado.

Kaiyi

X3 1.5 Luxury: US$ 22.000

X3 Pro 1.5 Turbo Luxury: US$ 26.000

X7 Hybrid: US$ 35.000

X7 2.0T Luxury: US$ 38.000

Maxus

T60 4x2 manual: US$ 28.900

T60 cabina simple 4x4 manual: US$ 31.500

T60 doble cabina 4x4 manual: US$ 31.500

T60 4x4 manual Minera: US$ 35.000

T60 Max Elite 4x4 automática: US$ 38.000

T60 Max Luxury 4x4 automática: US$ 41.500

eTerron9 Flagship eléctrica: US$ 80.600

D90 Flagship: US$ 57.000

eDeliver 3 SWB Van: US$ 36.000

eDeliver 5 L1H1 Panel Van: US$ 47.000

eDeliver 9 L3H2 Van: US$ 75.000

eDeliver 9 L3 Chassis Cab: US$ 71.000

Antonio Spagnuolo

Respecto a la financiación, la casa de automotores ofrece la toma de usados, financiación prendaria, préstamos personales y leasing. Lovagnini indicó también que están trabajando en nuevos acuerdos bancarios con el Santander y en el lanzamiento de un plan de ahorro.

Según explicó, algunas alternativas permiten financiar hasta el 70% del valor del vehículo.

Antonio Spagnuolo

Servicio integral en un mismo lugar

La posventa local es uno de los puntos que Lovagnini destacó de la nueva representación. “La ventaja que no es menor a la hora de comprarte un Kaiyi o un Maxus es que vas a tener el servicio de posventa y de repuestos acá en Cipolletti”, expresó.

Según explicó, el taller se preparó con capacitaciones y equipamiento provisto por las marcas. También afirmó que el servicio técnico ya está en funcionamiento.

“Lo vas a poder hacer acá”, remarcó al referirse al mantenimiento necesario para conservar la garantía.

Además, Maxus y Kaiyi cuentan con un convenio con YPF Boxes, que proveé aceites y filtros para los servicios de mantenimiento necesarios para conservar la garantía de los vehículos.

Dónde encontrar los nuevos modelos de Maxus y Kaiyi

La concesionaria familiar Lovagnini Automotores está ubicada sobre la Ruta Nacional 22 en la intersección con la calle Estado de Israel de la ciudad de Cipolletti. Allí los clientes e interesados pueden apreciar en persona y en detalle la vasta oferta no solo de los novedosos Maxus y Kaiyi, sino de otros vehículos multimarca.

Actualmente el local funciona de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 15 a 20. Los sábados de 9 a 13.

Respecto a las vías de comunicación, son amplias. Por un lado, una línea fija: 299 477 5940 y dos teléfonos de WhatsApp donde pueden evacuar sus consultas al 299 630 3547 y al 299 577 8416.

Además, la firma cuenta con un sitio oficial propio: lovagnini.com y sus redes sociales, Instagram: @lovagniniautomotores y Facebook: Lovagnini Automotores.