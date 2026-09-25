¿Es posible apelar al recurso de emplear aceite vegetal en vez de gasoil o diésel en el motor de un auto ?

¿Usar aceite en lugar de diesel? Qué le pasa realmente al motor de tu auto

La idea de sustituir el combustible tradicional por aceite de cocina vegetal parece el truco definitivo para ahorrar dinero , pero la realidad mecánica detrás de este mito urbano es mucho más compleja.

Aunque técnicamente un motor diésel puede llegar a combustionar este tipo de aceites , su uso directo y sin adaptar el vehículo, ¿puede desencadenar daños internos graves y costosos?

Antes de que decidas vaciar una botella de aceite en el tanque de tu auto, es fundamental entender qué le pasa realmente a los inyectores, los filtros y los cilindros cuando intentan procesar un fluido para el que nunca fueron diseñados.

No son pocos los conductores que se preguntan acerca de la utilización del aceite vegetal en lugar del diésel.

Esto le pasa al motor de tu auto si empleás aceite vegetal en lugar de diésel

Si se emplea aceite vegetal en lugar de gasoil en los motores de los vehículos que funcionan con diésel, se corre el riesgo de que el funcionamiento del motor pueda presentar atoramientos y sobrecalentamientos, entre otras consecuencias indeseables.

De todos modos, es válido aclarar que el aceite vegetal puede funcionar como combustible para un vehículo diésel, puesto que para que un motor diésel funcione necesita un líquido que se pueda inyectar, atomizar y auto encenderse por compresión, y estos requisitos el aceite vegetal los cumple, aunque desde luego que este es menos energético que el diésel que se suele emplear para los vehículos.

La cuestión clave por la que no suele emplearse el aceite vegetal en lugar del diésel radica en las diferencias de viscosidades. El aceite vegetal suele ser entre 10 y 20 veces más viscoso que el gasoil, y esto que hace que el flujo de los inyectores y otras piezas sea mucho más complejo, lo que puede generar atoramientos y sobrecalentamientos.

Así, queda claro que emplear el aceite vegetal no es lo más óptimo para el motor del auto. Además, el diésel contiene aditivos que facilitan el funcionamiento de los motores y los mantienen en correcto funcionamiento. Por otra parte, el diésel está diseñado para ser empleado en un motor, y el aceite vegetal no.

Las posibles consecuencias de utilizar aceite vegetal en lugar de diésel

Entre las consecuencias indeseadas de utilizar aceite vegetal en lugar de diésel, pueden enumerarse a las siguientes:

Combustión no óptima y una disminución del rendimiento.

A mediano y largo plazo, el sistema de combustible está expuesto a un mayor desgaste debido a la viscosidad y la composición.

está expuesto a un mayor desgaste debido a la viscosidad y la composición. Se pueden formar depósitos y obstrucciones en el filtro y a lo largo de las tuberías.

Si el aceite vegetal no quemado sale de la cámara de combustión a lo largo de los cilindros contamina el aceite del motor con riesgos potenciales de desgaste.

no quemado sale de la cámara de combustión a lo largo de los cilindros contamina el con riesgos potenciales de desgaste. Los ácidos contenidos en los aceites vegetales pueden deteriorar las juntas.

pueden deteriorar las juntas. Los aceites vegetales provocan dificultades de arranque y tienen un efecto negativo en el rendimiento y la vida útil del motor.

Por otra parte, en los motores diésel más antiguos, el aceite vegetal no origina problemas particulares, puesto que las presiones de suministro son más bajas. Además, el motor no está repleto de sensores como los motores diésel modernos, por lo que las variaciones sensibles en el funcionamiento no crean mensajes de error ni fallas.