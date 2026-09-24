Como sucede con los neumáticos o el aceite, la batería es clave para un vehículo y también debe ser cambiada cada determinado tiempo.

Batería del auto, vida útil: cuánto dura realmente, el truco para que no falle y las 6 señales de que hay que cambiarla

Batería del auto, vida útil: cuánto dura realmente, el truco para que no falle y las 6 señales de que hay que cambiarla

Responsable de proporcionar la energía necesaria para poner en marcha el motor y alimentar distintos sistemas eléctricos, la batería es otro de los elementos clave de un auto . Y si bien muchas veces se centra la atención en las cubiertas, los frenos o el aceite, esta pieza también necesita mantenimiento o directamente ser cambiada cada determinado tiempo .

La duración de una batería no es igual en todos los vehículos . Además, existen factores como el clima, la frecuencia de utilización del auto, los recorridos habituales y el estado del sistema eléctrico que pueden acortar o prolongar su vida útil. De todos modos, existen señales claras que indican que este momento se está acercando.

En condiciones normales, la vida útil de la batería de un auto convencional puede extenderse entre tres y cinco años , según estudios de American Automobile Association ( AAA ). Sin embargo, la química interna, la temperatura bajo el capó y el patrón de conducción terminan por afectar su rendimiento .

Las baterías están encargadas de proporcionar la energía para que el motor arranque.

De hecho, en climas fríos y con buen mantenimiento, inclusive puede superar los 5 años. Pero en zonas cálidas, donde las temperaturas elevadas aceleran el desgaste interno, la duración más típica ronda los 3 años.

Cuáles son las señales que anticipan el fin de la vida útil de una batería

Existen varios “síntomas” que marcan que la batería está perdiendo capacidad y se aproxima al final de su vida útil. Algunos de ellos son:

El motor gira lentamente al arrancar: el motor de arranque funciona con menos fuerza de lo habitual al girar la llave o presionar el botón de encendido.

el motor de arranque funciona con menos fuerza de lo habitual al girar la llave o presionar el botón de encendido. Dificultades para poner en marcha el auto: el vehículo necesita varios intentos para arrancar o requiere asistencia mediante cables con frecuencia.

el vehículo necesita varios intentos para arrancar o requiere asistencia mediante cables con frecuencia. Luces con menor intensidad: las luces delanteras o interiores se perciben más débiles, especialmente con el motor apagado.

las luces delanteras o interiores se perciben más débiles, especialmente con el motor apagado. Descargas repetidas : la batería se descarga después de períodos relativamente cortos sin utilizar el vehículo.

: la batería se descarga después de períodos relativamente cortos sin utilizar el vehículo. Testigo de batería en el tablero: la aparición de este indicador señala un problema relacionado con el sistema de carga.

la aparición de este indicador señala un problema relacionado con el sistema de carga. Carcasa hinchada, deformada o dañada: una batería con la carcasa deformada, agrietada o con signos de pérdida de líquido debe ser inspeccionada y, según su estado, reemplazada.

La vida útil de la batería de un auto ronda entre los tres y cinco años.

En qué consiste el mantenimiento de la batería

Cumplir con el mantenimiento habitual es clave para extender la vida útil de la batería. Entre las medidas a seguir se destacan:

Limpiar los bornes y terminales: deben mantenerse libres de corrosión y suciedad. Una conexión deficiente puede dificultar el arranque y afectar el funcionamiento del sistema eléctrico.

deben mantenerse libres de corrosión y suciedad. Una conexión deficiente puede dificultar el arranque y afectar el funcionamiento del sistema eléctrico. Comprobar que los terminales estén firmes : las conexiones flojas provocan pérdidas de contacto y problemas eléctricos. Deben estar correctamente ajustadas, sin ejercer una fuerza excesiva que pueda dañar los componentes.

: las conexiones flojas provocan pérdidas de contacto y problemas eléctricos. Deben estar correctamente ajustadas, sin ejercer una fuerza excesiva que pueda dañar los componentes. Revisar la sujeción de la batería: debe permanecer firmemente instalada en su compartimento. Las vibraciones excesivas pueden acelerar su deterioro.

debe permanecer firmemente instalada en su compartimento. Las vibraciones excesivas pueden acelerar su deterioro. Controlar el nivel del electrolito cuando corresponda: algunas baterías permiten realizar este mantenimiento, mientras que otras son selladas y no requieren ni permiten que el usuario agregue líquido. Siempre deben seguirse las indicaciones del fabricante.

algunas baterías permiten realizar este mantenimiento, mientras que otras son selladas y no requieren ni permiten que el usuario agregue líquido. Siempre deben seguirse las indicaciones del fabricante. Controlar el alternador y el sistema de carga: una batería puede descargarse repetidamente debido a una falla del alternador, del regulador de voltaje o de otro componente eléctrico. Revisar estos elementos permite evitar reemplazar una batería cuando el problema está en otro lugar.

una batería puede descargarse repetidamente debido a una falla del alternador, del regulador de voltaje o de otro componente eléctrico. Revisar estos elementos permite evitar reemplazar una batería cuando el problema está en otro lugar. Evitar períodos prolongados de inactividad: cuando el vehículo permanece estacionado durante varias semanas, puede utilizarse un mantenedor de batería apropiado, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

cuando el vehículo permanece estacionado durante varias semanas, puede utilizarse un mantenedor de batería apropiado, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Realizar una prueba de carga: cuando aparecen síntomas de agotamiento, una prueba profesional permite conocer con mayor precisión la capacidad real de la batería y determinar si necesita ser reemplazada.

Las baterías, como otros elementos clave del auto, también necesitan mantenimiento.

Cuáles son las cinco mejores baterías

En el mercado argentino, las baterías de mayor calidad que se pueden conseguir son: