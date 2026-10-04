Volvió a caer la venta de autos 0km en Neuquén ¿qué marcas y modelos lideran el ranking?

Septiembre fue mejor que agosto pero dio a la baja en el comparativo interanual de patentamientos en la provincia.

La caída en las ventas de 0km en Neuquén ya es de más del 8 por ciento en el año.

La venta de autos 0km en Neuquén registró una nueva baja en septiembre, según los números que dio a conocer la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En la provincia se patentaron el mes pasado 1614 unidades, lo que representó 1 por ciento menos que en septiembre de 2025 y 7,9% por encima de agosto (1.496), mientras que en el acumulado del año el comparativo con el mismo período pero de 2025 arroja una caída del 8,5%.

Todas las provincias tuvieron resultados negativos en el comparativo mensual y lo mismo si se toma en cuenta la sumatoria de los primeros nueve meses del año (enero a septiembre), respecto del mismo período pero del año pasado. Las caídas más pronunciadas del mes las tuvieron Santa Cruz (-39,1%), La Rioja (-32,7%) y Misiones (-26,7%).

En el país

El número de vehículos patentados durante septiembre de 2026 fue de 49.814 unidades, lo que representa una baja del 11,4% interanual, ya que en septiembre de 2025 se habían registrado 56.241 unidades.

Si la comparación es contra agosto, se observa una suba del 10,7% ya que en ese pasado mes se habían registrado 45.003 unidades. De esta forma, en los nueve meses acumulados del año se patentaron 435.493 unidades, esto es un 13% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 500.497 vehículos.

"La desaceleración del mercado, que venía mencionando los meses pasados, se detuvo y se puede observar ahora un cambio de tendencia, un momento muy esperado por toda la cadena de valor que ha venido haciendo un esfuerzo grande para minimizar los efectos de esa realidad”, analizó el presidente de ACARA, Sebastián Beato.

“El mercado automotor argentino atraviesa un cambio en su composición, con menos producción nacional y más importados que llegan al 70% de las unidades, debido a una mayor apertura comercial y el ingreso de nuevas marcas, especialmente las asiáticas”, indicó.

Toyota / Ford / Volkswagen / Stellantis

Marcas y modelos

Entre las marcas, Toyota lideró los patentamientos con 7.820 unidades. En segundo lugar quedó Fiat con 5.447 y tercera fue Volkswagen con 5.321 patentamientos. La cuarta posición le volvió a pertenecer a Ford con 4.997, por delante de Chevrolet con 4.069.

Las diez marcas con mejor desempeño se completaron con Renault (3.629), Peugeot (2.433), Citroën (1.597), BYD (1.584) y Nissan (1.185). La última marca con más de 1.000 ventas en septiembre fue con 1.173 unidades, y el resto no alcanzó las cuatro cifras.

Entre los modelos, la pickup Toyota Hilux quedó en primer lugar con 3.036 vehículos vendidos, seguida por otra pickup nacional, la Ford Ranger, que sumó 2.221.

El tercer modelo fue también el auto importado más vendido y el SUV de mayor demanda del mercado, la Ford Territory, que alcanzó nuevamente una cifra similar a la de la camioneta mediana de la marca, con 1.975 matriculaciones.

El cuarto puesto fue una sorpresa para el mercado, porque quedó para la pickup Volkswagen Amarok, que alcanzó las 1.970 unidades y volvió al Top 5 absoluto del ranking. Quinto fue el Fiat Cronos con 1.702, por delante del Toyota Yaris Cross con 1.549 unidades.