El Banco Nación financia tu auto 0Km, solo con el DNI: dónde pedirlo, cómo tener a una cuota bonificada y las concesionarias adheridas

¿Cómo son los préstamos personales que otorga el Banco Nación para comprar un vehículo ? Las normas del BNA para acceder a un auto 0km .

El Banco Nación financia tu auto 0Km, solo con el DNI: cómo acceder, en dónde pedirlo y de cuánto son las cuotas

El Banco Nación subraya que el préstamo personal para la adquisición de un vehículo debe tramitarse directamente en la concesionaria en la que se comprará el auto . Pero, ¿cuánto vale financiar un auto 0 km con el BNA ? ¿Cuál es la opción más accesible?

Los interesados en acceder a este préstamo personal deberán presentarse con su DNI en la concesionaria. Una vez allí, conocerán la oferta y podrán solicitar el préstamo, sin realizar trámite alguno en la sucursal y sin ningún gasto de otorgamiento. Si no son clientes del Banco Nación , también podrán acceder al préstamo .

Si se ingresa al simulador de costo de préstamo personal para la adquisición de vehículos 0 km que proporciona el Banco Nación , se podrá establecer con precisión cuál será la cuota mensual y el plazo para devolver el préstamo .

Si los interesados no son clientes del Banco Nación, también podrán acceder al préstamo.

Según diversas plataformas especializadas en la comercialización de vehículos, uno de los autos 0 km más accesibles actualmente en el mercado es el JMEV Easy 3, cuyo valor se ubica en el orden de los 25.012.000 pesos.

Así, y luego de ingresar los datos correspondientes en el simulador de préstamos, si se perciben haberes a través del BNA, la cuota mensual para la devolución de un préstamo personal por un total de 25 millones de pesos -que incluye una TNA del 36%- será de $1.008.851,11. El plazo de devolución, en este caso, será de 72 meses.

Además, se puede consultar el listado de las concesionarias adheridas.

Así se puede financiar la compra de un auto 0 km a través del Banco Nación

El Banco Nación, que otorga créditos personales para la adquisición de un auto 0 km, precisa que las condiciones generales para acceder a este préstamo son las siguientes:

Modalidad

En pesos y en UVA.

Amortización

Sistema francés con amortización mensual.

Monto mínimo

$1.000.000.

Monto máximo

Hasta $100.000.000.

Plazo

Hasta 72 meses. Tasa UVA: hasta 60 meses.

Proporción de apoyo

Hasta el 100% del valor de venta del vehículo (IVA incluido). No se financiará el patentamiento ni otros gastos que puedan existir.

Garantía

Sola firma. Sin suscripción de pagaré ni prenda.

A su vez, el Banco Nación recalca que podrán acceder al préstamo personas humanas aptas para ser asistidas crediticiamente a través de un préstamo personal a partir de los 18 años. De igual modo, los jubilados y pensionados pueden solicitarlo. El préstamo se solicita directamente en alguna de las concesionarias adheridas a +Autos con BNA, presentándose con el DNI, sin necesidad de acercarse al banco.

Uno de los autos 0 km más accesibles actualmente en el mercado es el JMEV Easy 3, cuyo valor se ubica en el orden de los 25.012.000 pesos.

La guía práctica para acceder al préstamo +Autos con Banco Nación

Para acceder al préstamo +Autos del Banco Nación, es preciso cumplir con esta sencilla guía:

Presentarse en la concesionaria adherida con el DNI.

Solicitar al vendedor conocer la oferta disponible de +Autos con BNA . Los vendedores informarán la oferta en el momento.

. Los vendedores informarán la oferta en el momento. Si se quiere avanzar con la solicitud, el vendedor cargará los datos del interesado, los del vehículo a adquirir y al instante el solicitante recibirá un correo electrónico para realizar la validación biométrica y aceptar los términos y condiciones desde su celular.

a adquirir y al instante el solicitante recibirá un correo electrónico para realizar la validación biométrica y aceptar los términos y condiciones desde su celular. En forma inmediata se contará con el préstamo aprobado y se recibirá un correo con el comprobante de la operación.

aprobado y se recibirá un correo con el comprobante de la operación. Un dato importante: si no se es cliente del BNA , también se podrá solicitar el préstamo . En el caso de tener una oferta disponible, se podrá gestionar este préstamo, luego se deberá descargar BNA+ y darse de alta como cliente.

, también se podrá solicitar el . En el caso de tener una oferta disponible, se podrá gestionar este préstamo, luego se deberá descargar y darse de alta como cliente. ¿Cómo puedo acceder a la bonificación de la tasa de interés del préstamo?

¿Cómo acceder a la bonificación de la tasa de interés del préstamo?