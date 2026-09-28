Es un aspecto crucial al comprar un auto usado . ¿Cuáles son las 3 claves para determinar si el vehículo tiene un kilometraje ideal ?

¿Cuál es el kilometraje ideal para comprar un auto usado? El cálculo aceptable y las 3 claves

En diversos sitios especializados que se dedican a la compra venta de autos usados , se hace especial hincapié en todas las precauciones que se deben tomar a la hora de considerar adquirir un vehículo usado . Pero, ¿cuál es el kilometraje ideal para comprar un auto usado ? Hay 3 claves esenciales para tomar en cuenta.

En relación al estado del auto en general, es importante realizar un chequeo completo del vehículo , para verificar si tiene algún detalle y que además mantenga la línea de fábrica. Asimismo, el funcionamiento y el nivel de los líquidos del motor son indispensables, así como también lo es la estética exterior.

Para saber si el auto usado que se va a comprar cuenta con un kilometraje ideal , hay que considerar estas claves o variables:

Es importante realizar un chequeo completo del vehículo, para verificar si tiene algún detalle y que además mantenga la línea de fábrica.

Se debe tener en cuenta sus años de antigüedad .

. Como un vehículo suele recorrer entre 10.000 y 15.000 kilómetros por año , un auto de 4 años de antigüedad -por ejemplo- debería tener entre 40.000 y 60.000 kilómetros.

, un auto de 4 años de antigüedad -por ejemplo- debería tener entre 40.000 y 60.000 kilómetros. En líneas generales, un auto usado con menos de 150.000 kilómetros todavía puede ofrecer una vida útil.

Lo cierto es que en los autos usados con más de 150.000 o 200.000 kilómetros es especialmente importante corroborar si se efectuaron los servicios correspondientes. Entre tantas verificaciones, es conveniente revisar si el motor consume aceite, si existe humo anormal en el escape, si hay pérdidas de fluidos o si la caja presenta golpes y dificultades para cambiar de marcha.

Un dato clave a tomar en cuenta: un kilometraje inusualmente bajo para la edad del auto podría generar sospechas, puesto que el odómetro podría estar adulterado. Los especialistas destacan que la manipulación del kilometraje es una práctica que busca aumentar artificialmente el valor de reventa del vehículo.

¿Cuáles son las características más importantes que se deben considerar para comprar un auto usado?

Las características más importantes que se deben considerar para comprar un auto usado son:

Estado del auto en general.

en general. Estado del motor del auto usado .

. Óptima estética exterior.

Kilometraje del auto usado .

del . Papeles del auto al día.

al día. Prueba satisfactoria del manejo del auto usado .

. Buen cuidado interior del auto usado .

. Electrónica del auto usado.

Como se mencionó más arriba, es clave conocer el kilometraje de un auto usado: la cantidad de kilómetros recorridos puede aumentar o disminuir el valor de un automóvil. Por otra parte, tras realizarle el chequeo mecánico correspondiente, es bueno conducir el vehículo, para conocer las verdaderas condiciones del auto usado.

En líneas generales, un auto usado con menos de 150.000 kilómetros todavía puede ofrecer una vida útil.

Si el auto usado es nacional, es conveniente analizar equipamiento, motorizaciones, elementos de seguridad, tamaño y sobre todo precio. También otros factores importantes cómo cuánto gastará de combustible, patente o seguro. Asimismo, en una búsqueda web se sugiere hacer un filtro por año, modelo o versión, motor, nafta o diésel, kilometraje, transmisión, y hasta porqué no, color.