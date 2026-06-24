El auto que más conviene comprar hoy: cuánto cuestan los 0 km más vendidos en junio 2026

En lo que va de junio 2026, Pickups , SUV y sedanes compactos vuelven a disputarse las primeras posiciones del ranking . El top ten y sus precios.

El mercado automotor argentino muestra una clara tendencia: las ventas de vehículos 0 KM vienen cayendo mes a mes. De hecho, mayo viene de ser el peor mes del año , con una baja interanual superior al 25%, con menos de 42.000 patentamientos. En comparación con abril , el retroceso fue de más de 12%.

Sin embargo, esto no impide que un grupo reducido de modelos concentre buena parte de las ventas. En datos del Registro del Automotor recolectados hasta el 16 de junio, en el sexto mes del año Pickups , SUV y sedanes compactos vuelven a disputarse las primeras posiciones del ranking.

A continuación, el top ten de los vehículos más vendidos en lo que va de junio 2026 y el respectivo precio del modelo más económico.

1) Toyota Hilux

Toyota Hilux Toyota Hilux. Toyota

La pick-up mediana de Toyota, mundialmente famosa por su legendaria durabilidad y confiabilidad, vuelve a liderar el ránking, con 1.713 unidades patentadas hasta el 16 de junio, duplicando a su escolta inmediata.

Diseñada para el trabajo duro, especialmente por su amplia capacidad de carga, también es muy elegida por los usuarios particulares. La versión más económica de la gama tiene un precio de lista de 40.589.000 pesos.

2) Ford Territory

Ford Territory Ford Territory.

El vehículo de Ford queda en el segundo lugar, con 699 unidades vendidas hasta mitad de mes. Este SUV mediano sobresale por su excelente espacio interior, diseño moderno y alta tecnología. Combina un andar confortable ideal para la ciudad con un completo paquete de asistencias a la conducción. La versión más accesible de la gama, la “AT7 SEL 2025″, tiene un precio de lista de 48.110.200 pesos.

3) Ford Ranger

Ford Ranger Ford Ranger.

El podio se completa con otra pick-up, esta vez de Ford, con 651 unidades patentadas hasta mediados de junio. Se destaca por su robustez, tecnología y desempeño. También cuenta con una excepcional capacidad de carga de hasta 1.310 kg, y un completo sistema de seguridad con 7 airbags de serie y asistentes de conducción.

La versión más económica de la Ranger (2,0 TD 4X2 MT 2026), tiene un precio de lista de 43.500.000 pesos.

4) Toyota Yaris hatchback

Toyota Yaris hatchback Toyota Yaris hatchback.

El vehículo de la marca japonesa vendió 547 unidades en lo que va de junio. Urbano y compacto, es reconocido globalmente por su excelente fiabilidad, eficiencia de combustible y maniobrabilidad.

Combina un diseño exterior moderno con una cabina práctica, caja automática CVT y un destacado nivel de seguridad en sus modelos más recientes. La versión de entrada de gama tiene un precio de lista de 34.284.000 pesos.

5) Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

La versión SUV del Yaris patentó 539 unidades en la primera mitad de junio. Sobresale por su tecnología, espacio interior y opciones de motorización (naftera e híbrida autorrecargable). La versión más económica es actualmente la 1,5 XLI CVT, que tiene un precio de lista de 41.464.000 pesos.

6) Volkswagen Amarok

Volkswagen Amarok Volkswagen Amarok. Volkswagen

La pickup mediana de la marca alemana se ubica hasta ahora sexta en el mes, con 476 unidades vendidas. Se caracteriza por su confort de marcha tipo SUV, su robusto chasis y su gran capacidad off-road. También se destaca principalmente por sus motorizaciones diésel de alto rendimiento, destacando especialmente su bloque V6.

La versión más accesible, la “D/C 2,0 TDi 180CV 4X2 Trend G2″, tiene un precio de lista de 51.929.800 pesos, la más cara entre los diez modelos del ranking.

7) Fiat Cronos

Fiat Cronos Fiat Cronos.

Con 453 unidades patentadas hasta el 16 de junio, es el modelo de mayor venta entre los autos particulares, por fuera de las pickups y los SUV. Este sedán compacto fabricado en Argentina es reconocido por su excelente equilibrio entre precio, espacio y equipamiento. Su versión más accesible, la “Like GSE 2025″, tiene un precio de lista actual de 31.120.000 pesos, el más bajo de los diez modelos relevados.

8) Volkswagen Tera

Volkswagen Tera Volkswagen Tera. Volkswagen

El SUV compacto de la marca alemana suma 442 unidades patentadas hasta mediados de junio. Sobresale por su agilidad urbana, un motor turbo eficiente, y un equipamiento tecnológico y de seguridad sobresaliente en su segmento. La versión más económica del Tera, “1,6 MSI Trend”, tiene un precio de lista de 36.755.300 pesos.

9) Chevrolet Tracker

Chevrolet Tracker Chevrolet Tracker.

El SUV compacto vendió 432 unidades en los primeros 16 días del mes de junio. Con motorización turbo y caja automática, tiene un excelente equilibrio entre rendimiento, tecnología y seguridad. La versión de entrada tiene un precio de lista de 39.159.900 pesos.

10) Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross.

La versión SUV del Corolla cierra el top ten con 389 unidades patentadas en la primera mitad de junio. Combina la legendaria durabilidad de Toyota con tecnología híbrida autorrecargable y un paquete completo de seguridad activa. La versión más económica, la “2,0 XLI CVT Safety”, tiene un precio de lista de 51.918.000 pesos.