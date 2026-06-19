Un mecánico explica por qué manejar despacio no siempre es bueno: "Si no acelerás, vas a dañar el auto"

Los especialistas destacan que cada tanto "hay que pisar un poco el acelerador" para lograr que el vehículo se mantenga en perfectas condiciones.

Consejo de mecánico: hay que acelerar el auto de vez en cuando para que funcione mejor. Foto: IA

Aunque manejar a baja velocidad suele asociarse con un menor desgaste mecánico del auto, los especialistas advierten que abusar de ese hábito puede generar problemas en el motor, aumentar el consumo e incluso afectar el rendimiento del vehículo.

Muchos conductores creen que manejar siempre despacio es la mejor forma de cuidar el auto , pero los especialistas en mecánica aseguran que esa práctica no siempre resulta beneficiosa. De hecho, mantener el vehículo constantemente a bajas revoluciones puede generar inconvenientes en distintos componentes del motor.

Los autos modernos están diseñados tanto para desplazarse en entornos urbanos como para recorrer largas distancias a velocidades sostenidas. Por ese motivo, los expertos recomiendan que, de manera ocasional, el motor trabaje en rangos de revoluciones más elevados para mantener su correcto funcionamiento.

Según explicó el mecánico y especialista en motores David Sánchez, acelerar el auto de vez en cuando no solo es normal, sino también necesario para evitar determinadas averías y pérdidas de rendimiento.

Por qué manejar siempre despacio puede perjudicar al motor

Uno de los principales problemas de utilizar el vehículo únicamente para trayectos cortos o a bajas velocidades es la acumulación de carbonilla en el interior del motor.

Fiat Toro 2026 motor turbodiesel 2.2 Acelerar el motor del auto ayuda al mantenimiento preventivo. Stellantis

La carbonilla es un residuo generado por la combustión que, con el paso del tiempo, puede depositarse en distintas partes del sistema mecánico y afectar su funcionamiento. Según el especialista, el fenómeno es comparable al de una cafetera que se utiliza todos los días sin limpiarse.

Cuando el motor alcanza un régimen de giro más elevado, diversos sistemas trabajan con mayor eficiencia. Entre ellos se encuentra la bomba de aceite, que mejora la lubricación de los componentes internos y favorece la acción de los aditivos encargados de mantener limpio el motor.

El problema del catalizador y la pérdida de potencia

Otro de los riesgos de circular siempre a bajas revoluciones está relacionado con el catalizador, una pieza clave para reducir las emisiones contaminantes.

Los especialistas advierten que, si el vehículo nunca alcanza su temperatura y régimen de trabajo óptimos, el catalizador puede obstruirse progresivamente. Cuando esto ocurre, el motor pierde rendimiento, aumenta el consumo de combustible y puede mostrar una respuesta más lenta al acelerar.

Embed #CuidadoDelMotor #totalenergiesquartz sonido original - dsdavidsanchez @dsdavidsanchez Manejar siempre a bajas revoluciones parece que cuida el carro… pero en realidad puedes estar dañando el motor Forzarlo a trabajar “ahogado” genera más esfuerzo interno, acumulación de residuos y a largo plazo afecta su rendimiento. No todo es ir suave… también hay que llevarlo en el rango correcto Y clave: usa un buen lubricante. Un aceite de calidad como los de TotalEnergies Quartz ayuda a mantener el motor limpio, protegido y funcionando como debe, incluso en condiciones exigentes @Dnl Colombia ¿Eres de los que siempre maneja en bajas o sí lo subes de vez en cuando? #TipsDeCarros

En el caso de los vehículos diésel, además, es importante permitir que el sistema complete correctamente los ciclos de regeneración que ayudan a eliminar los residuos acumulados.

Las cajas automáticas también pueden verse afectadas

Los vehículos modernos incorporan cada vez más transmisiones automáticas adaptativas, capaces de modificar su comportamiento en función del estilo de conducción del usuario.

Esto significa que el sistema aprende cómo maneja cada conductor y ajusta los cambios de marcha para privilegiar el confort o el ahorro de combustible.

Toyoya Corolla Gr Sport El auto se debe acelerar cada cierto tiempo para lograr un mejor funcionamiento del motor. Toyota

Según el mecánico, si una persona conduce siempre de forma extremadamente tranquila, la transmisión puede acostumbrarse a ese patrón y ofrecer una respuesta más lenta cuando se necesita una aceleración rápida.

Acelerar no significa exceder los límites de velocidad

Los especialistas remarcan que llevar el motor a un régimen adecuado no implica conducir de manera imprudente ni superar las velocidades máximas permitidas.

En muchos casos, alcanzar velocidades de alrededor de 100 km/h en autopista o ruta durante algunos minutos resulta suficiente para que el motor alcance su temperatura ideal de funcionamiento, contribuya a eliminar depósitos de carbonilla y permita que el catalizador trabaje correctamente.

La clave, según los expertos, es combinar los recorridos urbanos con trayectos más largos y evitar que el vehículo pase toda su vida útil funcionando exclusivamente a bajas revoluciones. De esa manera, se puede preservar el rendimiento mecánico, optimizar el consumo y reducir el riesgo de futuras averías.