Dejó atrás al Fiat Cronos: el Renault Kwid es el auto nuevo más barato de junio 2026 y estos son los detalles

El Renault Kwid dejó atrás al Fiat Cronos y se posicionó como el auto 0 km más barato de la Argentina . ¿Cuánto cuesta?

Según un reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) , el número de vehículos patentados durante mayo de 2026 ascendió a 41.921 unidades, lo que representa una baja del 25,6% interanual, ya que en mayo de 2025 se habían registrado 56.319 unidades. Más allá de este panorama, el Renault Kwid se erigió como el modelo más barato entre los 0 km en la Argentina .

Cabe resaltar que, durante un extenso período, el Fiat Cronos fue el auto 0 km más accesible en nuestro país . Sin embargo, el Renault Kwid se posicionó en la cima entre los autos nuevos más económicos que se pueden adquirir en la Argentina .

El Renault Kwid , modelo que lidera el ranking como el auto 0 km más barato de la Argentina , tiene un valor de $26.490.000. Cabe resaltar que el Renault Kwid es un modelo con un motor de 1.0 litros de cilindrada y 66 CV de potencia, con caja manual de 5 velocidades.

El Renault Kwid se posicionó en la cima entre los autos nuevos más económicos que se pueden adquirir en la Argentina.

La empresa Renault destacó que el nuevo Renault Kwid llegó totalmente renovado y robusto. Y precisaron que esta versión llega con su parte delantera completamente nueva. Luces DRL LED renovadas, junto a una parrilla con detalles cromados que combinan con las destacadas llantas diamantadas de 14“.

Lo cierto es que el Renault Kwid está diseñado para la movilidad urbana, con bajo consumo y un tamaño compacto. Algunos de los principales beneficios del Renault Kwid son:

Motor naftero.

Tamaño compacto.

Bajo consumo.

Buena maniobrabilidad para ciudad.

Precio de entrada competitivo frente a otros 0 km.

¿Cuáles son los autos nuevos más baratos de la Argentina en junio de 2026?

En junio de 2026, estos son los 10 autos 0 km más baratos de la Argentina:

Renault Kwid : $26.490.000.

: $26.490.000. JMEV Easy 3: $27.594.000.

Hyundai HB20: $27.600.000.

Fiat Mobi: $28.060.000.

MG3 ICE: $30.514.000.

JAC S2: $30.514.000.

Fiat Argo: $30.700.000.

Peugeot 208: $31.460.000.

Fiat Cronos: $31.600.000.

Suzuki Swift Hybrid GLX MT: $31.974.000.

Según afirmó Sebastián Beato -titular de ACARA-, “el mercado automotor continuó en mayo con una clara desaceleración interanual, la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar las operaciones. Ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y han generado una oferta muy amplia y competitiva".

Renault Kwid Bitono El Renault Kwid, modelo que lidera el ranking como el auto 0 km más barato de la Argentina, tiene un valor de $26.490.000.

Del informe de ACARA se concluye que, en mayo de 2026, se registró una sensible baja en el mercado automotor. Al compararse los números mencionados más arriba con los de abril de 2026, se observa una caída del 12,2%, puesto que en el cuarto mes del año se habían registrado 47.730 vehículos. De esta forma, en los cinco meses acumulados del año se patentaron 247.187 unidades, cifra que representa un 9,7% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 273.819 vehículos.

En contraposición, y a diferencia del mercado automotor, el número de ventas de las motocicletas creció notoriamente en lo que va de 2026. En mayo de 2026, se patentaron un total de 66.851 motos, cifra que marcó una suba interanual del 25,4%, puesto que en mayo de 2025 se habían registrado 53.325 unidades.