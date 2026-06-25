Renovado y más barato: ya se vende en Argentina el Jeep Renegade 2027

El SUV compacto de la marca de Stellantis llega con nuevo diseño y más tecnología. Tres de las cuatro versiones bajaron de precio.

La renovación que faltaba la trajo Jeep este mes con el nuevo Renegade 2027, que ya se vende en la Argentina con una actualización importante. El desafío: mantenerse vigente en uno de los segmentos más peleados del mercado, el de los SUV compactos, que en los últimos meses recibió modelos importantes como el Toyota Yaris Cross y el nuevo Nissan Kicks, entre otros.

El lanzamiento se realizó en Villa Pehuenia , en un entorno ideal para mostrar las cualidades off-road del SUV. Si bien ofrece una sola versión 4x4, la denominada Willys, ésta sigue siendo una de las cartas fuertes para quienes buscan algo más que un vehículo urbano. Una carta con la que busca diferenciarse la marca.

En esta renovación, el Renegade conserva el ADN de Jeep, pero adopta cambios notorios en el frente. La parrilla de siete ranuras fue rediseñada y los paragolpes ahora tienen un estilo más robusto. Atrás continúan los faros con la clásica “X”, un recurso inspirado en los históricos modelos Willys de Jeep.

Además, como gran novedad, toda la gama incorpora una pantalla multimedia de 10 pulgadas, tablero digital de 7 pulgadas, y conectividad inalámbrica para smartphones. También hay tapizados renovados, con combinaciones específicas según versión.

Jeep Renegade 2027 (9) Jeep Renegade 2027. Stellantis

Jeep Renegade 2027: qué cambia en el nuevo SUV

El Jeep Renegade 2027 mantiene el motor turbo T270 de 1.3 litro, una mecánica ya conocida dentro del grupo Stellantis. Entrega 175 CV y 270 Nm de torque, y se combina con caja automática de seis velocidades en las versiones 4x2. En la Willys, la más aventurera de la familia, la transmisión es automática de nueve marchas.

La gama queda conformada por cuatro versiones: Altitude, Night Eagle, Sahara y Willys. El Altitude ocupa el lugar de entrada de gama y reemplaza al anterior Sport. Viene con llantas de aleación de 17 pulgadas, barras longitudinales, carrocería bitono, acceso y arranque sin llave, freno de mano eléctrico, climatizador automático, control de velocidad crucero y cámara de marcha atrás.

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El Renegade Altitude ofrece seis airbags, controles de tracción y estabilidad, alerta de cansancio del conductor, sensor de presión de neumáticos, alerta de salida de carril, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito y frenado autónomo de emergencia. Es decir, Jeep elevó el piso de equipamiento desde la versión más accesible.

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La segunda opción es la Longitude Night Eagle, que se diferencia por una estética general más oscura. Suma llantas negras de 18 pulgadas, emblemas negros, techo panorámico con apertura, volante revestido en cuero, levas al volante, cargador inalámbrico y encendido remoto. También agrega detector de punto ciego y otros asistentes de conducción.

Luego aparece el Sahara, una denominación que refuerza la tradición aventurera de Jeep. Esta versión incorpora llantas diamantadas de 18 pulgadas, techo bitono negro, techo panorámico, sensores de estacionamiento delanteros, faros altos automáticos, detector de punto ciego y una novedad relevante para la gama: butaca del conductor con regulación eléctrica.

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La versión tope de gama es la Willys, que conserva el perfil más off-road. Viene con llantas de 17 pulgadas negras, neumáticos Pirelli Scorpion ATR+, tracción 4x4, caja automática de nueve marchas y el sistema Jeep Selec Terrain. Según la marca, esta configuración busca “garantizar la máxima capacidad off-road para quienes desean afrontar terrenos más desafiantes”.

Cuánto cuesta el Jeep Renegade 2027 y cuáles bajaron de precio

El nuevo Jeep Renegade 2027 ya está disponible en los concesionarios argentinos con la siguiente lista de precios. La marca ofrece una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

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Renegade Altitude 1.3T AT6 4X2: $46.340.000 (este precio no cambia respecto al Sport, la anterior versión de entrada de gama)

Renegade Longitude Night Eagle 1.3T AT6 4X2: $47.900.000 (antes $50.910.00)

Renegade Sahara 1.3T AT6 4X2: $48.900.000 (antes $52.060.000)

Renegade Willys 1.3T AT9 4X4: $55.900.000 (antes $57.350.000)

Con estos valores, el Jeep Renegade queda como el SUV más accesible de la marca en la Argentina, al menos hasta que se concrete la llegada del Avenger.