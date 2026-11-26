La automotriz china prepara el lanzamiento del nuevo BYD Han , un sedán que presenta numerosos avances tecnológicos.

El nuevo BYD Han ya sale de fábrica: hasta 875 km y carga en 9 minutos

En la actualidad, son numerosas las marcas de autos chinos que se pueden adquirir en la Argentina. ¿Ejemplos? BYD, JAC; Chery; DFSK; BAIC; Foton; Shineray; Haval; Great Wall; Changan ; KYC; Jetour o FAW. Recientemente, la automotriz china BYD acaba de anunciar el lanzamiento del nuevo BYD Han , un sedán eléctrico que incorpora numerosos avances tecnológicos.

Además de la producción de automóviles , BYD -fundada en 1994- concentra industrias relacionadas con la electrónica, la energía renovable y el transporte ferroviario.

La automotriz señala que “con un enfoque en la adquisición, almacenamiento y aplicación de energía, BYD ofrece soluciones integrales de nueva energía con cero emisiones. Como empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong y en la Bolsa de Shenzhen, sus ingresos anuales en 2025 superaron los 804 billones de RMB (moneda china)”.

La automotriz china BYD acaba de anunciar el lanzamiento del nuevo BYD Han, un sedán eléctrico que incorpora numerosos avances tecnológicos.

Características del BYD Han con autonomía de hasta 875 km y carga en 9 minutos

El nuevo BYD Han, que se presentará oficialmente a fines de noviembre de 2026, es un sedán eléctrico con mayores dimensiones que su predecesor y dispone de hasta 875 kilómetros de autonomía.

Según lo anunció la automotriz china, el BYD Han contará con tres configuraciones totalmente eléctricas, una variante híbrida enchufable y hasta podría incorporar la tecnología de carga ultrarrápida Flash Charging.

Entre las características más sobresalientes del nuevo BYD Han, pueden mencionarse a las siguientes:

Posee una carrocería de estilo fastback, con una línea de techo más estilizada, tiradores de puertas semiocultos y unas nuevas llantas multirradio.

Presenta las siguientes dimensiones:

Longitud: 5.156 mm, 161 mm más que el anterior.

Anchura: 1.969 mm, un incremento de 59 mm.

Distancia entre ejes: 3.030 mm, 110 mm adicionales.

La versión más potente dispondrá de dos motores eléctricos, uno delantero de 200 kW y otro trasero de 320 kW, alcanzando una potencia conjunta de 520 kW y una velocidad máxima declarada de 270 km/h.

Los 875 kilómetros de autonomía corresponden al ciclo de homologación chino CLTC.

La variante Han DM-i combinará un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros con un propulsor eléctrico de 200 kW (272 CV).

DM-i combinará un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros con un propulsor eléctrico de 200 kW (272 CV). Su batería tendrá una capacidad de 45,36 kWh y permitirá recorrer hasta 400 kilómetros en modo eléctrico bajo el ciclo CLTC, una cifra especialmente elevada para un híbrido enchufable.

El nuevo Han será compatible con la tecnología BYD Flash Charging, presentada junto con la segunda generación de las baterías Blade.

será compatible con la tecnología BYD Flash Charging, presentada junto con la segunda generación de las baterías Blade. Esta tecnología ya ha demostrado, según las cifras anunciadas por el fabricante, la capacidad de recuperar del 10 al 97 % de la batería en apenas nueve minutos utilizando infraestructura compatible de hasta 1.500 kW. Todavía está pendiente confirmar qué versiones del nuevo Han podrán alcanzar exactamente esas prestaciones y bajo qué condiciones.

El nuevo BYD Han, que se presentará oficialmente a fines de noviembre de 2026, es un sedán eléctrico con mayores dimensiones, que dispone de hasta 875 kilómetros de autonomía.

¿Cuánto será presentado el BYD Han y cuánto costará?

El nuevo BYD Han será presentado oficialmente el 27 de noviembre de 2026 en el Salón del Automóvil de Guangzhou (China). Y si bien aún la automotriz china no informó cuáles serán los precios de esta nueva generación del BYD Han, todo indica que el valor de estos modelos deberá equilibrarse para competir con otros del mismo rango como el Tesla Model 3 (cuyo valor comienza en los 37 mil dólares) o el Xiaomi SU7 (USD 33.000). Por otra parte, aún no se sabe cuándo desembarcá el flamante BYD Han en la Argentina.