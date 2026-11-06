BYD llega a Neuquén con un Test Drive gratis y masivo

Este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, en la Isla 132, vecinas y vecinos podrán manejar los vehículos eléctricos e híbridos enchufables de BYD, conocer en persona los U8 y U9 y disfrutar de dos jornadas con música y actividades para toda la familia.

Este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, BYD Neuquén invita a vecinas y vecinos de toda la región a vivir de cerca la movilidad de nuevas energías.

En Isla 132 (Paseo de la Costa) el público podrá probar los vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables de BYD, conocer en persona los exclusivos YANGWANG U8 y U9 , y disfrutar de una agenda de actividades pensada para ir en pareja, con amigos o con toda la familia.

El test drive es el corazón de la propuesta. Desde la zona de salida, ubicada frente al espacio de la experiencia, el equipo de BYD Neuquén acompañará a cada participante a manejar el modelo elegido y le explicará sus características en movimiento. Hay cosas que se entienden recién al volante: el silencio de la conducción eléctrica, el andar suave, la tecnología a bordo.

“Queremos que la gente de Neuquén se suba, maneje y saque sus propias conclusiones. Armamos un fin de semana para venir con tiempo, probar el auto que te interesa y quedarte a disfrutar. Te esperamos con la familia, con amigos o con quien quieras”, invitó Diego Manfio, presidente de Movilidad del Futuro S.A.S., concesionario oficial BYD Neuquén.

Mientras esperan su turno, los visitantes encontrarán livings para descansar, un puesto de café e hidratación by De la Ribera Restó Bar alimentado por la energía de un vehículo BYD, espacio permanente de arte infantil, espacio de bienestar a cargo de Yoga Prashant –con actividades de respiración, yoga y estiramiento–, karaoke dentro de los modelos BYD y, después de las 17:00 hs, BYD Neuquén Sunset Experience con DJ Gabee en las bandejas.

Los modelos que vas a poder conocer

La gama de BYD en Argentina combina vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables con tecnología Super Hybrid:

100% eléctricos: DOLPHIN MINI, el eléctrico más vendido del país, y el SUV YUAN PRO. Híbridos enchufables: los SUV SONG PRO DM-i, ATTO 2 DM-i, SEAL U DM-i y Ti7 DM-p, el sedán SEAL 5 DM-i y la pick-up SHARK DMO.

DOLPHIN MINI, el eléctrico más vendido del país, y el SUV YUAN PRO. los SUV SONG PRO DM-i, ATTO 2 DM-i, SEAL U DM-i y Ti7 DM-p, el sedán SEAL 5 DM-i y la pick-up SHARK DMO. En exhibición: YANGWANG U8, un SUV todoterreno de lujo, y YANGWANG U9, un superdeportivo 100% eléctrico.

YANGWANG U8, un SUV todoterreno de lujo, y YANGWANG U9, un superdeportivo 100% eléctrico.

YANGWANG U8 y U9: la tecnología más avanzada de BYD, de cerca

El U8 es el SUV todoterreno de lujo de YANGWANG, la marca premium del Grupo BYD. Cuatro motores eléctricos, uno por rueda, suman cerca de 1.200 CV y lo llevan de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos, a pesar de sus más de 5,3 metros de largo.

Su plataforma e4 controla cada rueda por separado: le permite girar sobre su propio eje, mantener la estabilidad ante un pinchazo a alta velocidad y, en una emergencia, puede flotar en el agua durante unos 30 minutos. Con su sistema híbrido de rango extendido supera los 1.000 km de autonomía combinada. Verlo en persona es la mejor forma de dimensionar hasta dónde llega la ingeniería de BYD.

El U9 es el superdeportivo 100% eléctrico de la YANGWANG. Sus cuatro motores entregan 1.300 CV y 1.680 Nm, y lo llevan de 0 a 100 km/h en 2,36 segundos y a una velocidad máxima de 309 km/h.

Su suspensión inteligente DiSus-X ajusta cada rueda en milésimas de segundo, con tanta precisión que el auto puede dar saltos controlados o, mejor dicho, ¡bailar!. Puertas tipo mariposa, batería Blade y un diseño de competición completan un auto que pocas veces puede verse de cerca. Este fin de semana, esa oportunidad llega a Neuquén.

Cómo participar

Cuándo: sábado 7 y domingo 8 de noviembre, desde las 12:00 h hasta las 20:00 h.

sábado 7 y domingo 8 de noviembre, desde las 12:00 h hasta las 20:00 h. Dónde: Isla 132 (Paseo de la Costa).

Isla 132 (Paseo de la Costa). Inscripción: reservá tu turno y elegí el modelo en https://bydmdf.typeform.com/bydllego

reservá tu turno y elegí el modelo en https://bydmdf.typeform.com/bydllego Sin turno: podés registrarte en el lugar y manejar según disponibilidad.

podés registrarte en el lugar y manejar según disponibilidad. Qué llevar: registro de conducir vigente para hacer el test drive.

Quienes ya estén inscriptos validarán sus datos en el módulo de registro y recibirán una pulsera distintiva para acceder a su turno. Las inscripciones también se pueden hacer en los puntos de venta BYD Neuquén de Acceso Aeropuerto (Goya y Av. Mosconi) y Alto Comahue Shopping.