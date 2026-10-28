Por qué hay que poner una bolsa de plástico en el limpiaparabrisas del auto: estas son las situaciones determinantes

Apelar a esta práctica conlleva numerosos beneficios. ¿Por qué es aconsejable poner una bolsa de plástico en los limpiaparabrisas del auto?
Es sabido que los limpiaparabrisas forman parte de las medidas de seguridad necesarias para garantizar una conducción segura. ¿Por qué algunos conductores recomiendan ponerles una bolsa de plástico a las también denominadas escobillas del auto? ¿Qué beneficios conlleva poner esta práctica en uso?
Los limpiaparabrisas modernos están diseñados de modo tal que se los considera como a una de las medidas preventivas más efectivas para protegerse de los accidentes. Su aporte fundamental, claro, radica en mejorar ostensiblemente la visibilidad del conductor.
Por estas razones es importante poner una bolsa de plástico en los limpiaparabrisas del coche
Poner una bolsa de plástico en los limpiaparabrisas del coche conlleva numerosos beneficios, entre los que pueden mencionarse a los siguientes:
- Prolongar la vida útil de esta pieza de goma.
- El plástico contribuye a evitar que los rayos de sol resequen el material sintético durante el tiempo en que el auto se encuentra estacionado al aire libre.
- Asimismo, se previene el deterioro prematuro y además se evita el molesto ruido o las marcas que dejan los bordes gastados sobre el parabrisas.
De todos modos, más allá de poner en práctica este método, para que los limpiaparabrisas mantengan su eficacia durante el mayor tiempo posible es conveniente limpiarlos al menos una vez al mes para eliminar cualquier objeto o partícula que interfiera en el barrido.
Por otra parte, no es recomendable accionar los limpiaparabrisas cuando el cristal está congelado o acumula mucho polvo o tierra, ya que podría dañarse.
Cuándo conviene poner una bolsa de plástico a los limpiaparabrisas del auto
Si bien es cierto que en líneas generales y en todo momento es conveniente colocarles una bolsa de plástico a los limpiaparabrisas del auto, pueden putualizarse algunas situaciones determinantes para poner en marcha esta práctica:
- Si se deja el auto estacionado en la calle durante varias horas seguidas en zonas de mucho polvo o polen.
- En jornadas de temperaturas extremas o sol intenso, con el objetivo de evitar que el calor ablande y deforme el filo plástico.
- Al ingresar al túnel de un lavadero automático, para proteger los brazos mecánicos del impacto directo de los cepillos.
Cuándo sustituir los limpiaparabrisas del coche
Amén de implementar el método casero de colocarles una bolsa de plástico para prolongar su vida útil, se debe estar especialmente atento a algunas de las señales que indican que es momento de sustituir a los limpiaparabrisas:
- El borde de la goma se curvó o presenta grietas debidas al paso del tiempo o a daños físicos. Ello provoca que queden rastros de agua en el parabrisas que causan un efecto de emborronamiento en zonas empañadas o no cubiertas.
- Las gomas de las escobillas se endurecieron o agrietaron y no barren correctamente el agua.
- Desgaste prematuro o envejicimiento de la goma -producto de una baja calidad- provocan que la escobilla no se deslice de forma silenciosa por el cristal del parabrisas.
- Si el limpiaparabrisas pierde elasticidad y presenta una curvatura permanente debido a la exposición a temperaturas extremas, barre dando saltos o bien vibra.
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