Apelar a esta práctica conlleva numerosos beneficios. ¿Por qué es aconsejable poner una bolsa de plástico en los limpiaparabrisas del auto ?

Por qué hay que poner una bolsa de plástico en el limpiaparabrisas del auto: estas son las situaciones determinantes

Es sabido que los limpiaparabrisas forman parte de las medidas de seguridad necesarias para garantizar una conducción segura. ¿Por qué algunos conductores recomiendan ponerles una bolsa de plástico a las también denominadas escobillas del auto ? ¿Qué beneficios conlleva poner esta práctica en uso?

Los limpiaparabrisas modernos están diseñados de modo tal que se los considera como a una de las medidas preventivas más efectivas para protegerse de los accidentes. Su aporte fundamental, claro, radica en mejorar ostensiblemente la visibilidad del conductor.

Poner una bolsa de plástico en los limpiaparabrisas del coche conlleva numerosos beneficios, entre los que pueden mencionarse a los siguientes:

Los limpiaparabrisas modernos están diseñados de modo tal que contribuyen a mejorar la visibilidad.

Prolongar la vida útil de esta pieza de goma .

. El plástico contribuye a evitar que los rayos de sol resequen el material sintético durante el tiempo en que el auto se encuentra estacionado al aire libre.

contribuye a evitar que los rayos de sol resequen el durante el tiempo en que el se encuentra estacionado al aire libre. Asimismo, se previene el deterioro prematuro y además se evita el molesto ruido o las marcas que dejan los bordes gastados sobre el parabrisas.

De todos modos, más allá de poner en práctica este método, para que los limpiaparabrisas mantengan su eficacia durante el mayor tiempo posible es conveniente limpiarlos al menos una vez al mes para eliminar cualquier objeto o partícula que interfiera en el barrido.

Por otra parte, no es recomendable accionar los limpiaparabrisas cuando el cristal está congelado o acumula mucho polvo o tierra, ya que podría dañarse.

Cuándo conviene poner una bolsa de plástico a los limpiaparabrisas del auto

Si bien es cierto que en líneas generales y en todo momento es conveniente colocarles una bolsa de plástico a los limpiaparabrisas del auto, pueden putualizarse algunas situaciones determinantes para poner en marcha esta práctica:

Si se deja el auto estacionado en la calle durante varias horas seguidas en zonas de mucho polvo o polen .

estacionado en la durante varias horas seguidas en zonas de mucho o . En jornadas de temperaturas extremas o sol intenso, con el objetivo de evitar que el calor ablande y deforme el filo plástico .

o sol intenso, con el objetivo de evitar que el calor ablande y deforme el filo . Al ingresar al túnel de un lavadero automático, para proteger los brazos mecánicos del impacto directo de los cepillos.

El plástico contribuye a evitar que los rayos de sol resequen el material sintético durante el tiempo en que el auto se encuentra estacionado al aire libre.

Cuándo sustituir los limpiaparabrisas del coche

Amén de implementar el método casero de colocarles una bolsa de plástico para prolongar su vida útil, se debe estar especialmente atento a algunas de las señales que indican que es momento de sustituir a los limpiaparabrisas: