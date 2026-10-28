Aumento para empleados de Comercio en noviembre 2026: cuánto se incrementan los sueldos y quiénes cobran el bono

El gremio y las cámaras empresariales sellaron un nuevo acuerdo para octubre, noviembre y diciembre de 2026. De cuánto es el incremento y el bono.

Aumento para empleados de Comercio en noviembre 2026: cuál es el nuevo sueldo y quiénes cobran el bono de $50.000

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios ( FAECyS ) y las cámaras empresariales sellaron un nuevo acuerdo paritario que alcanza a los más de 1.200.000 de empleados encuadrados bajo el convenio 130/75. El entendimiento regirá para el período octubre-diciembre 2026 y replica el esquema que ya se venía aplicando en trimestres anteriores, con aumento porcentual y bono .

Tras una serie de reuniones, el sindicato encabezado por Armando Cavaleri alcanzó el acuerdo salarial con la Cámara Argentina de Comercio ( CAC ), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ) y la Unión de Entidades Comerciales ( UDECA ). Además, se fijó el compromiso de volver a juntarse en enero próximo para analizar los cambios que pudieran haberse registrado en el plano económico a nivel nacional.

El entendimiento establece un aumento del 5,7% en los sueldos de los últimos tres meses del año más un bono extraordinario de $50.000 para todas las categorías. El incremento se aplicará de forma gradual de la siguiente manera:

1,9% a partir de octubre

1,9% a partir de noviembre

1,9% a partir del mes de diciembre

El nuevo acuerdo regirá para el período octubre-diciembre 2026.

Cada uno de esos porcentajes se calculará sobre las escalas salariales correspondientes a septiembre de 2026, tomando como referencia también las sumas de carácter no remunerativo vigentes a esa fecha.

Además, las partes acordaron el pago de una asignación extraordinaria de $50.000, de carácter no remunerativo, no acumulativo y por única vez, destinada a trabajadores de todas las categorías. Ese monto se abonará en dos cuotas idénticas de $25.000: la primera con los haberes de octubre y la segunda con los de noviembre.

Qué pasará con el bono de $120.000 que se venía pagando

Por otra parte, se acordó la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000 que había sido establecida en la negociación anterior y comenzó a incorporarse de manera gradual a las escalas salariales básicas convencionales. El proceso contempla seis cuotas de $20.000 cada una para integrar progresivamente ese monto a la estructura remunerativa del convenio.

Según lo convenido, ese importe se seguirá liquidando durante la vigencia de este nuevo período trimestral, lo que garantiza que los trabajadores mantengan ese componente dentro de sus ingresos mensuales.

El entendimiento fija una nueva reunión entre las partes para enero próximo. Archivo

"Un acuerdo resultado del diálogo y el esfuerzo”

Armando Cavalieri, secretario general de Faecys, aseguró que este acuerdo paritario es "resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes". "En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores", expresó en un comunicado.

"Sabemos que la situación económica es compleja, por eso, trabajamos para alcanzar un acuerdo que contemple esa realidad, pero que al mismo tiempo permita seguir acompañando el poder adquisitivo de los trabajadores, preservar las fuentes de empleo y aportar previsibilidad a una actividad que resulta fundamental para la economía del país", agregó el histórico dirigente sindical.

La CAME y la CAC aclararon que los incrementos no serán vinculantes para los acuerdos salariales que puedan celebrarse en Río Grande, Tierra del Fuego. Sin embargo, las sumas pactadas constituirán el mínimo convencional vigente una vez que el acuerdo sea homologado. Esto no impide que las grandes cadenas otorguen un incremento mayor al pactado. Por otro lado, quienes se desempeñan en la informalidad no tienen garantizados estos mínimos ni otros derechos laborales.

Armando Cavalieri, secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

Qué adicionales cobran los empleados de comercio

El Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 establece distintos adicionales que incrementan el sueldo. Uno de los más importantes es el presentismo, una asignación por asistencia y puntualidad que equivale al 8,33% de la remuneración mensual. Para cobrarlo íntegramente, el trabajador no debe registrar más de una ausencia computable durante el mes.

También se fija un adicional por antigüedad, que equivale al 1% por cada año trabajado en la empresa. Este concepto se incorpora a la liquidación mensual y su cálculo debe realizarse de acuerdo con las disposiciones del convenio y los acuerdos salariales vigentes. Por último, algunas categorías puntuales tienen adicionales propios, como manejo de caja o armado de vidriera.