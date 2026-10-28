Quini 6 Hoy: los resultados del miércoles 28 de octubre de 2026

El sorteo del Quini 6 pone en juego un pozo de más de 4.400 millones de pesos para la noche del miércoles. Controla tu jugada.

Este miércoles por la noche, el Quini 6 vuelve a poner a prueba la suerte de los apostadores con un pozo acumulado de 4.400 millones de pesos en juego. Una cifra que no pasa desapercibida en Neuquén ni en el resto del país a medida que se acerca la hora del sorteo.

Las chances de acertar los seis números son bajas, como en todo juego de azar, pero la sabiduría popular quinielera tiene una respuesta para eso: el que no juega, no gana.

El Quini 6 nació en 1988 de la mano de la Lotería de Santa Fe como respuesta a las tendencias mundiales en juegos de azar: premio millonario, costo bajo de entrada y una estrategia comercial que lo convirtió rápidamente en el juego poceado más popular del país.

Más de tres décadas después, el bolillero sigue siendo una cita obligada para millones de argentinos que cada semana apuestan seis números entre el 1 y el 46 con la esperanza de cambiar su vida de una sola vez.

Quini 6: los resultados del domingo 25 de octubre de 2026

El Quini 6, en su edición 3420 de este domingo 25 de octubre, puso en juego un pozo millonario de más de 4.023 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.181 millones de pesos. Salieron los números 19, 03, 02, 08, 39 y 00. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.339 millones de pesos. Salieron los números 25, 08, 45, 30, 43 y 36. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 800 millones de pesos y salieron los números 29, 05, 23, 41, 43 y 22. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 489 millones de pesos; los números favorecidos fueron 22, 40, 13, 00, 24 y 43. Hubo 8 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 61 millones de pesos. Dos de Santa Fe, uno de San Juan, uno de Entre Ríos, dos de Buenos Aires, uno de Córdoba y otro de Misiones.