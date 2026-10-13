Con el dato del IPC de septiembre, ¿cuánto cobrarán los estatales de Neuquén de aumento salarial?

El porcentaje surge de la tercera actualización por inflación del año. Lo percibirán con los sueldos de octubre.

Los trabajadores estatales de la provincia de Neuquén cobrarán con los sueldos de octubre el tercer aumento en los haberes de la pauta salarial de este 2026, a partir de la actualización por el Índice de Precios al Consumidor ( IPC) .

Un mecanismo que se da a partir del acuerdo al que arribaron los gremios estatales con el Gobierno para el período comprendido entre julio de este año y junio de 2027. Los períodos de actualización se aplicarán, además de octubre, en enero, abril y julio del año que viene.

El incremento que los estatales percibirán ahora se calculó en base a los datos de inflación del tercer trimestre (julio, agosto y septiembre), lo que arrojó una suba del 6,36 por ciento , según se informó desde el Ministerio de Economía de la provincia a LM Neuquén.

Las variaciones del IPC a aplicar en las actualizaciones salariales trimestrales se calculan a través de un promedio entre el índice que elabora la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén y el del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El nuevo acuerdo

Además de esta actualización, el nuevo acuerdo paritario para los estatales contempla la incorporación de una suma extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 410.000 pesos, que se pagó en septiembre, y un segundo bono de 480.000 pesos que se cancelará durante la segunda quincena de enero de 2027.

También se aplicará un incremento salarial del 4% en los haberes de noviembre de 2026, sobre los sueldos conformados luego de la actualización salarial correspondiente a octubre de 2026.

Luego, se sumará otro incremento del 3% en los haberes de enero de 2027, que se computarán a los sueldos actualizados por IPC salarial en ese mes.

Ropa de trabajo

A todo esto se sumará una compensación por ropa de trabajo a pagarse en dos cuotas, manteniendo el mecanismo de actualización por la variación del IPC ponderado, considerando para el primer pago de 2027 la recomposición total del 7%.

Los trabajadores que percibirán este beneficio serán los de Obras Públicas, Registro Civil, OPTIC, Tribunal de Cuentas, IPVU-ADUS, Auxiliares de. Servicio, Salud, EPROTEN, RTN y Subsecretaría de Trabajo; quedando excluidos los empleados de CIPPA, EPEN, EPAS e ISSN.

A su vez, los trabajadores encuadrados en la Ley 3395 (Rentas), percibirán el monto correspondiente a 2026, quedando exceptuados de las percepciones de 2027.

Respecto de los comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por Ley N.º 3524-EPROTEN-, modalidad de Temporada, la percepción de las cuotas correspondientes “se efectuará conforme las condiciones de actividad y los períodos de prestación previstos para cada temporada”.

El acuerdo también establece que se actualizarán por IPC los importes de las asignaciones familiares semestralmente en junio y diciembre de cada año. Y que todos estos puntos serán extensivos a los municipios sin coparticipación y a las comisiones de fomento.