El IPC en Neuquén fue del 2,1% en septiembre 2026

La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos dio a conocer el índice para el mes, que resultó levemente superior al del INDEC.

La inflación en el conglomerado Neuquén fue del 2,1% en septiembre de 2026 , según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC) . Con este resultado, los precios acumulan 25,4% en lo que va del año.

En tanto, la variación interanual alcanzó el 35,3% , de acuerdo con el informe oficial del organismo provincial. El mes anterior, el IPC había sido también del 2,3 por ciento.

A su vez, el índice mensual resultó levemente por encima del número nacional, que fue del 1,9 por ciento .

Qué fue lo que más aumentó en el mes

Las divisiones con mayores aumentos fueron:

Prendas de vestir y calzado (3,0%)

Educación (3,0%)

Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,6%)

Recreación y cultura (2,6%).

Por su parte, las variaciones mensuales más bajas se registraron en Transporte (1,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,7%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,7%).

De los rubros con mayores aumentos, como prendas de vestir y calzado (3%), fue impulsado principalmente por las subas en ropa para mujer y niña/niño; Educación, también con el 3%, debido a los aumentos en educación primaria, educación media y educación no formal; Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,6%), como consecuencia de los incrementos en alquiler de vivienda; y Recreación y cultura (2,6%), donde aumentos más relevantes se observaron en paquetes turísticos, alimento para mascotas y gimnasios.

Si se considera la incidencia que tuvieron las distintas divisiones, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Recreación y Cultura y Transporte, representaron en conjunto el 57,4% de la variación mensual del nivel general.

Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un incremento de 1,7% y una incidencia de 0,33, donde los aumentos más relevantes se observaron en verduras (principalmente tomate).

Bienes y servicios

Los Bienes registraron un aumento mensual de 1,8%, inferior al de los Servicios (2,4%). Las variaciones interanuales fueron de 28,5% y 43,1%, respectivamente, contribuyeron a la variación del nivel general con 0,93 p.p y se destacaron los aumentos en verduras, ropa para mujer y niña/o, combustible para vehículos y comida preparada para llevar.

Respecto a los Servicios, su incidencia en el nivel general fue 1,19 p.p., explicado en gran parte por las variaciones en alquiler de vivienda, servicio de telefonía móvil, paquetes de telecomunicaciones, educación primaria, educación secundaria y educación no formal.

Los bienes y servicios Núcleo registraron una variación mensual de 2,4%, los Estacionales aumentaron 3,6% y los Regulados tuvieron un incremento de 1,0%. Las variaciones interanuales fueron de 33,2%, 32,5% y 42,7%, respectivamente.

Lo que más subió en bienes y servicios

Los bienes y servicios incluidos en la categoría Núcleo fueron los de mayor aporte al nivel general con 1,59 p.p., impulsado por los aumentos en alquiler de la vivienda, y en restaurantes y comidas preparadas para llevar.

Por su parte, los bienes y servicios Estacionales tuvieron una incidencia de 0,29 p.p., debido principalmente a los aumentos en verduras. En el caso de los bienes y servicios Regulados, la incidencia fue de 0,24 p.p. como consecuencia de los incrementos en servicio de telefonía celular, educación primaria y en educación secundaria.