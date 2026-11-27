El Gobierno provincial depositó los haberes el penúltimo día hábil del mes. Los haberes incluyeron el incremento previsto.

Los estatales de Neuquén cobran los sueldos con aumento

El Gobierno de Neuquén pagó este viernes 27 de noviembre los haberes correspondientes a noviembre a la totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial. El depósito se realiza en una única jornada y alcanza también a jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Los importes se acreditan en las cuentas que los beneficiarios tienen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN) , a través de los mecanismos habituales.

Los salarios de noviembre incluyen un incremento del 4%, acordado en julio de este año durante las negociaciones paritarias con los gremios ATE, UPCN y la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP).

En el caso de los docentes nucleados en ATEN, no se aplicará esta suba, ya que el sindicato firmó un acuerdo salarial previo que se extenderá hasta el 31 de enero de 2027 inclusive.

¿Qué operaciones bancarias se podrán realizar durante esa semana?

La Policía de Neuquén también cobra con aumento

Los integrantes de la Policía provincial también perciben el incremento del 4% en sus haberes de noviembre.

La suba se aplica a partir de un decreto firmado este año por el gobernador Rolando Figueroa, en el marco de la política de recomposición de los ingresos de la fuerza.

Los próximos aumentos para estatales

A fines de julio pasado, el Gobierno provincial selló el acuerdo salarial con los estatales neuquinos. El núcleo central de la propuesta establece la continuidad de la cláusula de ajuste por Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el mes de julio de 2026 hasta junio de 2027. Las actualizaciones se aplicarán de manera trimestral en los meses de enero de 2027, abril de 2027 y julio de 2027:

Enero de 2027: Aplicará el IPC acumulado de octubre, noviembre y diciembre de 2026 sobre el haber del trimestre anterior más los incrementos acordados.

Abril de 2027: Corresponderá al IPC acumulado de enero, febrero y marzo de 2027.

Julio de 2027: Se ajustará con la inflación acumulada de abril, mayo y junio de 2027.

El cálculo de las variaciones del IPC mantendrá el esquema ponderado de 50% de la Dirección Provincial de Estadística y Censos del Neuquén y 50% del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a nivel nacional.

Incrementos porcentuales adicionales

Sumado a los pases por IPC, la oferta contempló dos incrementos porcentuales directos sobre los haberes: