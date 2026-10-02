Empleadas domésticas con nuevo aumento en octubre 2026: cuánto cobrarán, por hora y por mes

Las trabajadoras de casas particulares recibirán la segunda cuota del último acuerdo paritario. El porcentaje y el monto fijo que se suma al básico.

Las empleadas domésticas de todo el país cobrarán en octubre 2026 el segundo tramo de la última paritaria acordada recientemente. El incremento, que incluye un pago porcentual y la incorporación al básico de un a suma fija , alcanza a todas las categorías y actualiza los montos a partir de los cuales se pagan adicionales, como antigüedad, horas extra y zona desfavorable.

Para el décimo mes del año, la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares establece una actualización del 1,7% sobre los valores vigentes durante septiembre. Además, se incorpora al salario básico el 50% de la suma no remunerativa otorgada en los últimos meses y que rondaba entre $8.000 y $20.000, según la cantidad de horas semanales trabajadas.

Con la nueva actualización, así quedan los sueldos mínimos de todas las categorías por hora y por mes (48 horas semanales) en el décimo mes del año:

Primera categoría - supervisor/a: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro: $4.645,33 por hora y $579.493,14 mensuales.

Sin retiro: $5.49,58 por hora y $640.641,55 mensuales.

Segunda categoría - personal para tareas específicas: cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro: $4.422,54 por hora y $541.402,49 mensuales.

Sin retiro: $4.809,80 por hora y $597.854,36 mensuales.

El nuevo aumento abarca a todas las categorías del personal doméstico.

Tercera categoría - caseros: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. Esta categoría es siempre sin retiro.

$4.185,94 por hora y $529.261,78 mensuales.

Cuarta categoría - asistencia y cuidado de personas: comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro: $4.185,94 por hora y $505.302,76 mensuales.

Sin retiro: $4.641,90 por hora y $584.936,09 mensuales.

Quinta categoría – tareas generales: trabajos de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y elaboración de comidas.

Con retiro: $4.185,94 por hora y $480.248,85 mensuales.

Sin retiro: $4.185,94 por hora y $529.261,78 mensuales.

Los valores mensuales corresponden a trabajadoras que prestan servicios para un mismo empleador por 48 horas semanales –con un tope de 9 horas diarias-, y los jornales por hora representan el pago para quienes realizan tareas de esta actividad por menos de 24 horas a la semana. Quienes trabajen entre 24 y menos de 32 horas semanales cobrarán un proporcional del sueldo mensual que se calcula aplicando una regla de tres simple tomando como base las 48 horas reglamentarias.

Qué definió la última paritaria de las empleadas domésticas

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, dependiente del Ministerio de Capital Humano, estableció un acuerdo paritario para el período agosto-diciembre de 2026. Este esquema incluye incrementos mensuales y la incorporación progresiva de la suma no remunerativa otorgada en agosto al salario básico.

En octubre, habrá una suba del 1,7%, más la incorporación al básico de parte del bono cobrado en agosto.

El cronograma quedó definido de la siguiente manera:

Agosto : aumento del 1,9% más un bono no remunerativo (de $8.000 a $20.000 según horas semanales).

: aumento del 1,9% más un bono no remunerativo (de $8.000 a $20.000 según horas semanales). Septiembre : aumento del 1,8% + incorporación del 25% del bono de agosto al básico.

: aumento del 1,8% + incorporación del 25% del bono de agosto al básico. Octubre : aumento del 1,7% + incorporación del 50% acumulado del bono al básico.

: aumento del 1,7% + incorporación del 50% acumulado del bono al básico. Noviembre : aumento del 1,6% + incorporación del 25% restante del bono al básico.

: aumento del 1,6% + incorporación del 25% restante del bono al básico. Diciembre: aumento del 1,6%.

El bono extraordinario se define según la cantidad de horas semanales trabajadas para un mismo empleador:

$8.000: menos de 12 horas por semana.

menos de 12 horas por semana. $11.500: menos de 16 horas y más de 12 horas semanales.

menos de 16 horas y más de 12 horas semanales. $20.000: más de 16 horas semanales.

El último acuerdo de paritarias abarca desde agosto hasta fin de año.

Qué adicionales cobran las trabajadoras de casas particulares

Las empleadas domésticas pueden cobrar un adicional si se desempeñan fuera de su jornada habitual. En el caso de las horas extra realizadas durante días comunes, corresponde aplicar un adicional del 50% sobre el salario habitual. El recargo asciende al 100% cuando las horas extraordinarias se realizan los sábados después de las 13 horas, los domingos o los feriados.

Además, quienes cumplan funciones en zonas desfavorables, como La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Carmen de Patagones, continúan percibiendo el adicional del 31% en cada categoría. Por último, las empleadas de todo el país tienen un plus por antigüedad. Este beneficio, que se implementa desde septiembre de 2020, representa un 1% por cada año trabajado sobre el salario mensual.