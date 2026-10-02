El duro mensaje de la Iglesia ante la llegada del Papa: "León XIV se va a encontrar con una Argentina herida, dividida por la grieta y con muchos pobres"

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, hizo un duro diagnóstico social en la antesala de la visita papal de noviembre.

A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, Jorge García Cuerva , trazó este viernes un diagnóstico social que no dejó lugar a medias tintas. "Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta", afirmó el prelado en una conferencia de prensa posterior a una misa en la Catedral Metropolitana.

Y fue más lejos: "Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día. Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años. Una Argentina que está en crisis hace muchos años".

Para ilustrar la continuidad de esa crisis, García Cuerva recurrió a una anécdota personal que resonó con fuerza: " Mi abuelo me decía: 'Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante'. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación ". Las palabras del arzobispo sintetizan una preocupación que viene siendo expresada por distintos referentes de la Iglesia en las semanas previas a la visita apostólica.

Sin embargo, el diagnóstico no fue exclusivamente sombrío. García Cuerva también subrayó que el Papa encontrará un país con capacidad de resiliencia: "También va a encontrar una Argentina que no baja los brazos", afirmó. Y destacó que la Iglesia, los gobiernos nacionales y locales comparten una mesa de diálogo para encarar los desafíos que plantea la visita y los que la exceden.

León XIV en Argentina: agenda, diferencias con el Gobierno y el rol de la Iglesia

León XIV llegará a la Argentina procedente de Uruguay y previo a su visita a Perú, en el marco de una gira sudamericana. La visita está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El Pontífice celebrará una misa frente a la Basílica de Luján el miércoles 11 de noviembre, durante la última jornada de su estadía, antes de partir hacia Perú. El Gobierno declaró feriado nacional para esa jornada y analiza sumar otros dos días.

García Cuerva había señalado previamente que existen diferencias entre la Iglesia y el Gobierno en distintos temas, aunque destacó la posibilidad de encontrar puntos de acuerdo durante la visita.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, marcó la pauta para el encuentro. Señaló que el viaje del Papa deberá dejar "tarea para el hogar" para la Iglesia argentina. Esto se refiere a los desafíos pastorales y sociales que el pontificado espera que la institución aborde con mayor fuerza tras la visita.

La medida quedó establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján de este fin de semana también fue presentada por García Cuerva como una instancia de preparación espiritual y logística para la visita papal. La movilización de peregrinos funcionará como prueba del esquema operativo que se prepara para recibir a León XIV, con expectativa de convocatoria masiva tanto en la misa de Luján como en las actividades de Buenos Aires y Córdoba.

León XIV recibirá a Javier Milei en una reunión privada en la Casa Rosada durante su visita, según confirmó el Gobierno. El encuentro se producirá en un contexto de relación institucional que la Iglesia describe como colaborativa, pero con diferencias sobre la política social, la pobreza y el rol del Estado.