Qué lugares tendrán más días de feriado por la visita del Papa León XIV: qué fechas serán

La decisión del Gobierno quedó confirmada en las últimas horas. Se esperan misas multitudinarias.

La medida quedó establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Este lunes, a través del Boletín Oficial, el Gobierno Nacional oficializó la decisión de decretar feriado nacional por la visita del Papa León XIV en el mes de noviembre en Argentina. Pero habrá otras provincias que tendrán otros feriados extras.

El Papa estará en la Argentina durante cuatro días, y las autoridades ya anticiparon que además del feriado habrá jornadas no laborables adicionales en varias partes del país,

De acuerdo a lo que ya confirmó el Vaticano, León XIV permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre , y finalmente se confirmó qué día será feriado en el país.

La medida quedó establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Qué días serán feriados por la visita de León XIV

El decreto establece que la visita del Papa tiene prevista actividades de gran convocatoria y los desplazamientos asociados requerirán medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación.

Según el Gobierno, “realizar esas actividades durante jornadas laborales podría dificultar la implementación de los operativos y la circulación en las zonas afectadas”.

De acuerdo a este cronograma es que las autoridades concretaron diferentes de acuerdo con las provincias donde se desarrollarán las principales actividades de la visita.

El decreto establece los días y lugares en que habrá feriados:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

Martes 10 de noviembre: Ciudad de Buenos Aires y provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: Provincia de Buenos Aires.

El único feriado que alcanzará a todos los argentinos es el lunes 9 de noviembre. Los días 10 y 11 serán feriados con alcance territorial limitado.

El Ejecutivo argumentó que la visita tendrá una “trascendencia institucional, social, cultural y religiosa” y que las actividades previstas convocarán a fieles y visitantes nacionales y extranjeros en distintas jurisdicciones del país.

La norma aclara además que la medida permitirá alcanzar a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionan en esos territorios.

La agenda del Papa León XIV y los lugares que visitará

La Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján (provincia de Buenos Aires) son los tres lugares confirmados que visitará el papa León XIV en noviembre.

Domingo 8 de noviembre

Bienvenida oficial al Papa León XIV el domingo 8 de noviembre a las 16:30 horas en el Aeropuerto Internacional d e Ezeiza.

Homenaje en el monumento San Martín, ubicado en la plaza San Martín.

Se trasladará a Casa Rosada, donde a las 17:50 horas será recibido por el presidente Javier Milei.

En el Palacio Libertad (ex CCK, tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Lunes 9 de noviembre

A las 9:15 horas, el papa León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde se reunirá con trabajadores y personas con discapacidad que son atendidas en la institución.

A las 11:3, celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. El papa Juan Pablo II había celebrado allí una misa en 1982, durante su primera visita al país, en el contexto de la guerra de Malvinas.

A las 16:10 visitará la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero y, después, se reunirá con los líderes de diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada concluirá con una “celebración de las vísperas” junto al Episcopado Argentino y los equipos sinodales, en la Catedral metropolitana, que incluirá una homilía del Santo Padre.

El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre y ya tiene una canción oficial para acompañar su llegada al país.

Martes 10 de noviembre

A las 7:30 partida desde Aeroparque hacia Córdoba.

A las 10 de la mañana celebrará su segunda gran misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

A las 15:15, se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

A las 16:55 el Santo Padre regresará a Buenos Aires, donde a las 20:15 protagonizará una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre