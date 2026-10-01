Gaido confirmó cuándo termina el asfalto y pluviales en Villa Ceferino: "Los neuquinos somos eficientes"

La obra demanda una inversión de 11.000 millones de pesos, con fondos propios de la Municipalidad. El ritmo de ejecución superó las previsiones oficiales.

La transformación estructural del barrio Villa Ceferino en Neuquén capital avanza a un ritmo inédito y promete cambiar de forma definitiva la calidad de vida de miles de familias. Con un despliegue territorial enorme, la Municipalidad ejecuta un plan integral que dotará de pavimento a la totalidad de las calles del sector y que se prevé que finalice en diciembre.

"Una inversión de 11.000 millones de pesos, fondos propios, fondos de la Municipalidad, del superávit, además demostrando que los neuquinos somos eficientes y también a la neuquina", destacó el intendente Mariano Gaido para poner en valor la independencia económica del municipio y la obra en marcha.

El ritmo de ejecución de la empresa contratista neuquina superó las previsiones oficiales. El plazo original establecía la finalización de todos los trabajos para el mes de febrero del próximo año.

Gracias a la celeridad de las cuadrillas, las familias podrán disfrutar de la infraestructura totalmente terminada antes de fin de año. "En el mes de diciembre va a estar para inaugurarse acá en Villa Ceferino todas las obras", adelantó Gaido al confirmar el nuevo cronograma.

Las obras no solo mejorarán la conectividad vial general, sino que vienen a saldar una deuda histórica en materia de seguridad hídrica. La memoria del barrio todavía guarda los graves inconvenientes y daños sufridos durante las intensas lluvias de 2010 y 2014.

Para evitar que esos escenarios de anegamiento se repitan, los trabajos comenzaron estratégicamente por las redes subterráneas. El sistema de drenaje es el paso previo fundamental antes de volcar el material asfáltico y garantizar la durabilidad de las calzadas.

"Llevando adelante una inversión muy importante, primero en pluviales, como el caso de Cipolletti", explicó el jefe comunal sobre el orden de prioridades establecido en el diseño de ingeniería.

Sobre la calle Cipolletti se instala un gran caño de un metro de diámetro que brindará absoluta tranquilidad al vecindario ante futuras tormentas. Esta estructura actuará como el colector principal de todo el caudal hídrico que desciende por las calles.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó sobre el barrio que "por las pendientes y por la geografía que tiene, la cuestión pluvial es un tema central", remarcando la prioridad del drenaje.

El proyecto general abarca el desarrollo de 150 cuadras en total para alcanzar el ansiado 100 por ciento de asfalto en el barrio. La intervención se diseñó en etapas operativas rigurosas para sostener el orden en el espacio público y afectar lo menos posible el tránsito.

Nicola detalló que actualmente se ejecutan 88 cuadras en un primer tramo de alta complejidad estructural. Posteriormente se avanzará con las 60 restantes que completarán la planificación diagramada por los equipos técnicos.

La geografía particular de Villa Ceferino impone retos técnicos constantes para los operarios viales. Sus pendientes pronunciadas y desniveles exigen soluciones específicas y hechas a medida para cada sector de la trama urbana.

"Es una obra que implica en algunos casos construir muros para contener los desniveles", precisó Nicola sobre las intervenciones.

Por esta razón, el material utilizado varía según la inclinación de cada arteria intervenida. Las calles con mayor pendiente reciben pavimento de hormigón armado, mientras que en las vías más llanas se aplica asfalto flexible convencional.

La noticia generó un impacto altamente positivo entre quienes habitan el sector desde hace décadas. Andrea Traipe, presidenta de la comisión vecinal, acompañó el recorrido por el sector y transmitió el sentir comunitario. Puso en valor la actitud del gobierno local de mantener canales de diálogo directos y permanentes con las instituciones de la sociedad civil.

"Estamos muy felices acá por la decisión del intendente Mariano Gaido de escuchar el reclamo de los vecinos", celebró.