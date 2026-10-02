¿Coincide con el finde largo de octubre? Cuándo cae el Día de la Madre 2026 en Argentina

En Argentina la celebración no tiene un día fijo, pero sí un lugar asegurado. ¿Por qué se celebra en una fecha diferente a muchos países?.

En Argentina la celebración no tiene un día fijo, pero sí un lugar asegurado.

A diferencia de lo que sucede en otros país, el Día de la Madre se celebra en una fecha diferente en Argentina. Y en este 2026, muchos tienen dudas acerca si coincidirá con el fin de semana largo de octubre.

En Argentina la celebración no tiene un día fijo, pero sí un lugar asegurado. Con la llegada del octubre, millones de familias ya empiezan a mirar el calendario para organizar una de las jornadas más emotivas del año.

Se trata de una fecha especial pero no de un feriado nacional ni de una jornada no laborable dentro del calendario oficial, aunque garantiza un fin de semana de gran movimiento y reuniones.

Cuándo es el Día de la Madre 2026 en Argentina

A diferencia de otras conmemoraciones que mantienen un día fijo, en nuestro país el festejo se realice siempre el tercer domingo de octubre, por lo que muchos tienen dudas acerca si coincidirá con un feriado.

En este 2026, el Día de la Madre en Argentina se celebrará el domingo 18 de octubre, por lo que será una semana después del feriado nacional del lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Al caer lunes, la fecha no será trasladada y permitirá un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

Por qué en Argentina se celebra el Día de la Madre en octubre

Mientras la mayoría de los países celebra el Día de la Madre en otra fecha, en Argentina es en octubre debido a una conmemoración de la Iglesia Católica.

En 1931, el papa Pío XI designó el 11 de octubre como el día de la "Divina Maternidad de María", en recuerdo de los 1.500 años del Concilio de Éfeso (realizado en el año 431), donde se reconoció a María como Madre de Dios.

Durante la presidencia de José Félix Uriburu, la Argentina se sumó a la iniciativa y fijó la celebración civil para el domingo más cercano a esa festividad religiosa. Con el pasar de los años, la costumbre se asentó de manera definitiva en el tercer domingo del mes.

Por este motivo, el festejo cambia de fecha año a año y cae siempre entre el 15 y el 21 de octubre. En este 2026, al ser los domingos del mes los días 4, 11, 18 y 25, la jornada de festejos será exactamente el 18.

Por qué en otros países se festeja otro día

La diferencia con otros países se da por una combinación de factores históricos, religiosos, movimientos sociales y decisiones gubernamentales de cada región.

La idea moderna de esta conmemoración nació en Estados Unidos de la mano de Anna Jarvis, quien curiosamente nunca tuvo hijos, en homenaje a su madre fallecida en 1905. Su campaña logró que en 1914 el presidente Woodrow Wilson oficializara el segundo domingo de mayo como el "Mother’s Day", modalidad que luego adoptaron países como Brasil, Chile, Alemania y Japón.

El feriado del 1 de mayo tiene un esquema de pago especial para quienes deben trabajar.

Sin embargo, el crecimiento comercial del evento llevó a la propia Jarvis a repudiar su creación, llamando "vándalos comerciales" a quienes convirtieron el homenaje en un negocio antes de su muerte en 1948.

A este origen estadounidense y al caso argentino en octubre se suman otras fechas alrededor del mundo: