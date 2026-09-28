Cuándo será el próximo feriado y cuántos quedan en lo que resta del 2026

El Gobierno ya confirmó el feriado por la llegada del Papa León XIV, por lo que se esperan varios días de descanso en los próximos tres meses.

El Gobierno Nacional confirmó las fechas de los próximos feriados y fin de semana largo del año.

Septiembre está por finalizar y fue uno de los pocos meses del año que no tuvo feriado ni día no laborable, pero los próximos meses el calendario argentino volverá a tener varias jornadas de descanso especiales. Tras la confirmación del feriado por la llegada del Papa León XIV ya están definidas todas las fechas del 2026.

Quienes busquen saber cuándo será el próximo período para disfrutar varios días no laborables, la respuesta es que habrá que esperar menos de un mes.

El siguiente feriado en el calendario oficial pertenece a la categoría de los “trasladables”, por lo que el Gobierno Nacional puede decidir moverlo para generar otro fin de semana largo.

Sin embargo, este año no será necesario, ya que coincide directamente con un lunes, generando naturalmente tres días seguidos de descanso y sin actividades laborales obligatorias para la mayoría.

El calendario de feriados impulsa el turismo interno y facilita la planificación de viajes en todo el país

Cuándo será el próximo feriado y finde largo

De esta forma, la jornada del lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural será el próximo feriado nacional. Al caer lunes, la fecha no será trasladada y permitirá un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12.

Este será previo al feriado nacional por la llegada del Papa León XIV a la Argentina en noviembre. Con esta fecha especial, el calendario oficial suma un descanso clave antes del cierre del año. De esta forma, todavía restan varios días festivos en el almanaque, repartidas entre jornadas inamovibles, trasladables y no laborables.

El próximo feriado nacional será entonces el lunes 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Para quienes deban trabajar este día, rige el régimen previsto por la Ley de Contrato de Trabajo.

Las personas alcanzadas tienen derecho a cobrar el doble de una jornada habitual, dado que la normativa equipara estas fechas al descanso dominical. La obligación alcanza a los empleadores que requieran tareas durante la jornada festiva.

Con varios feriados confirmados por delante, el calendario 2026 todavía ofrece oportunidades para descansar o sumar un extra en el sueldo.

Esta efeméride recuerda el encuentro producido en 1492 entre la expedición encabezada por Cristóbal Colón y los pueblos originarios de América. En Argentina, la denominación oficial pasó de Día de la Raza a Día del Respeto a la Diversidad Cultural en 2010.

La modificación buscó reconocer la pluralidad de identidades que conforman el país y poner en primer plano los derechos, las culturas y la historia de los pueblos originarios.

Todos los feriados que restan en el 2026

Los feriados se dividen en dos: los inamovibles (aquellos que caen en una determinada fecha y se mantienen en ese día), y los trasladables (aquellos que pueden moverse de su día original para generar un fin de semana largo de tres o cuatro jornadas).

También están los denominados "feriados puente", instalados por el Gobierno nacional con el objetivo de juntar varios días de descanso y promover en el turismo. Sin embargo, técnicamente estos últimos no son feriados, sino “días no laborables”, por lo que no todos los trabajadores pueden aprovecharlos.

Feriados inamovibles

Lunes 9 de noviembre: llegada del Papa León XIV.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Viernes 1° de enero de 2027: Año Nuevo.

Feriados trasladables

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20).

Días no laborables