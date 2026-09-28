Javier Milei advirtió que la Quinta de Olivos opera como una base militar: "Tengo enemigos pesados"

El Presidente habló sobre los cambios que se realizaron en la quinta presidencial en los últimos días. El motivo detrás de por qué desplazó al personal civil.

La medida se habría adoptado después de una investigación interna por presuntas "filtraciones" relacionadas con las actividades del Presidente.

Una semana atrás se conoció que se realizaron grandes cambios en la Quinta de Olivos . El presidente Javier Milei decidió desplazar al personal civil a cargo de la seguridad por militares con el objetivo de "elevar los estándares en un aumento de la inseguridad a nivel global".

En una entrevista con Luis Majul por LN+, el mandatario confirmó esta medida y dijo que tomó la decisión "por cuestiones de seguridad" y am enazas externas. "Ahora la Quinta de Olivos pasó a tener el tratamiento de una base militar", aseveró.

"Tengo algunos enemigos pesados en el mundo. Los de acá son de vigésimo quinto orden. Los pesados son los enemigos que me he granjeado internacionalmente", aseguró.

A partir de ahora las Fuerzas Armadas tienen mayor control y la Casa Militar asumió el control completo del lugar para proteger al líder del Ejecutivo. La reorganización dejó afuera al intendente de la residencia, Osvaldo Javier Sosa, y colocó la seguridad, la administración y el control cotidiano del predio bajo las órdenes de la Casa Militar, el organismo que protege al Presidente y depende de Karina Milei.

Según reveló La Nación, la medida se adoptó después de una investigación interna por presuntas "filtraciones" relacionadas con las actividades del Presidente y de su círculo más cercano.

La explicación oficial apunta a la posible salida de información reservada desde el interior de la residencia. “Se hizo una investigación que determinó que hay un riesgo para la información y también para la seguridad”, afirmaron fuentes de la Casa Rosada.

En las últimas horas circularon versiones que vinculaban el enojo presidencial con supuestos problemas sufridos por uno de sus perros, y con la difusión de gastos realizados dentro del predio.

Qué dijo sobre la denuncia por presuntos desvíos de alimentos

Por otra parte, el jefe de Estado cargó con dureza contra las acusaciones por presuntos desvíos de alimentos y apuntó contra los "denunciadores seriales".

"La denuncia es muy interesante. ¿Usted sabe cuántas personas hay en la Quinta? Casi 300 personas que comen en la Quinta de Olivos. Los alimentos tienen que ver con esa lógica, esas compras tiene que ver con los alimentos de Casa Rosada y son como la mitad de los que habían en el gobierno anterior", explicó. "Hay denunciadores seriales que dicen tantas cosas", sumó.

El domingo pasado la diputada nacional Marcela Pagano publicó en su cuenta de X una serie de acusaciones sobre el funcionamiento interno y el esquema de contrataciones dentro de la Quinta Presidencial de Olivos.

Bajo el rótulo de "Olivosgate", la legisladora atribuyó presuntas maniobras de corrupción, nepotismo y malversación de fondos públicos al entorno directo de la Secretaría General de la Presidencia.

Entre las personas apuntadas en su denuncia, Pagano mencionó el rol de la mano derecha de Karina Milei. La administración de la cocina de la residencia oficial habría quedado bajo el control de Analía Agudiez, pareja del exintendente de la Quinta y hermana de Belén Agudiez.

La renuncia de Agudiez se produce luego de los cambios en la segurida

La diputada sostuvo que insumos adquiridos con dinero público son destinados a abastecer un servicio privado de catering denominado "Pancitos Caseros", por lo que reclamó explicaciones ante la Justicia.

"La cocina de Olivos quedó en familia: la manejaba Analía Agudiez, pareja del intendente Sosa y hermana de Belén Agudiez, amigo íntima de El Jefe. Además de darle de comer a @JMilei, tienen un catering privado: “Pancitos Caseros”. Los insumos? Que lo expliquen ante un juez", expuso la diputada en su cuenta de X.