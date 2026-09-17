Javier Milei echó al personal civil de la seguridad de la Quinta de Olivos: serán reemplazados por militares

La seguridad militar se brindará en todos los sitios donde se encuentre el Presidente, tanto en el país como en el ámbito internacional.

Este jueves por la tarde se conoció que el Presidente Javier Milei desplazó al personal civil a cargo de la seguridad de la Quinta de Olivos. Y se confirmó que serán reemplazados por militares.

La Casa Rosada anunció la medida, que se produce para “elevar los estándares en un aumento de la inseguridad a nivel global”.

De acuerdo a la información oficial, la Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos.

La transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar, se cumplimentará en un máximo de 60 días.

Las razones que dieron desde Presidencia

Según precisaron, la medida responde a la a necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina, que demandará un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial.

Independientemente de la respuesta oficial, en Balcarce 50 señalaron a TN que detrás de la medida aparece un hecho inmediato. “Hubo filtraciones que afectan la seguridad presidencial”, aseguraron a este medio. Por la creciente desconfianza sobre el personal civil, el Ejecutivo decidió echar a 12 miembros del personal civil y reacomodar al resto de la dotación en otras dependencias, incluida la Casa Rosada.

Esta iniciativa, conforme a lo estipulado por la Ley de Defensa Nacional y las facultades de la Casa Militar, incluye la provisión de seguridad en la Casa Rosada y en todos los sitios donde se encuentre el Presidente de la Nación, tanto en el territorio nacional como en el ámbito internacional.

Al mismo tiempo implica la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la separación de las funciones de seguridad, administración y control, lo que posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece.

Adolescenste burló las medidas de seguridad de la Quinta de Olivos, saltó los muros y logró ingresar al jardín, poniendo en riesgo la seguridad del presidente Javier Milei.

Más adscripciones para la Secretaría General de la Presidencia

Con este cambio, crecen las acciones de la Casa Militar, que depende de la Secretaría General de la Presidencia y tiene como principal encargado al general de brigada Sebastián Ibañez.

Hasta este momento de la gestión de Milei, no se habían esbozado grandes cambios en la organización de la Quinta y la residencia oficial no fue un lugar de peligro aparente para la seguridad del Presidente. No al menos por la información que se hizo pública.

En el último año solo ocurrieron dos episodios puntuales que vale la pena destacar. En diciembre del año pasado se conoció la noticia del suicidio de un soldado del Ejército Argentino que se encontraba cumpliendo funciones de custodia en la Residencia, la cual no produjo ningún tipo de heridos.

En junio de este año, se activó un operativo de seguridad en la Casa Rosada a partir de una amenaza de bomba y eso llevo a que, por protocolo, se debiera hacer también en la Quinta de Olivos. Las pericias no encontraron dispositivo o explosivo alguno.

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