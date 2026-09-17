Una mujer y su nieto de 2 años murieron en un barrio privado: investigan cómo cayeron a un pozo séptico

La mujer murió al instante y el menor de edad minutos después. Qué se sabe de la investigación.

Todo ocurrió en el patio de una vivienda en la localidad de Guaymallén, Mendoza.

Gran conmoción se vivió en las últimas horas, al conocerse la muerte de una mujer y su nieto tras caer a un pozo séptico. El dramático episodio ocurrió este miércoles por la noche en un barrio privado y se investiga que ocurrió.

Las víctimas fueron identificadas como Miriam Isabel Videla, de 62 años , y su nieto Borja Lionel Berardi , quien estaba a pocos días de cumplir dos años.

Según revelaron medios locales, la mujer murió en el acto y el menor fue rescatado con vida pero falleció minutos después. Todo ocurrió en el patio de una vivienda en la localidad de Guaymallén, Mendoza.

Los investigadores que se acercaron al barrio Buenos Vecinos, indicaron que las víctimas cayeron a un pozo séptico que se encontraba a unos cinco metros del inmueble. Tenía una abertura de 60x60 centímetros y un metro de profundidad.

La tragedia se desencadenó cuando Borja jugaba cerca de la estructura. Por razones que se intentan establecer, la cubierta del pozo séptico cedió o no estaba debidamente asegurada, provocando que el niño cayera al vacío, reveló Diario Uno.

Los pedidos de auxilio a través de WhatsApp movilizaron a vecinos y posteriormente a los servicios de emergencia. De acuerdo con la información difundida por Diario UNO, cuando llegó la Policía los vecinos ya habían logrado sacar a la mujer y al pequeño.

Qué se sabe de la muerte de la mujer y su nieto en Mendoza

De acuerdo a fuentes policiales, la mujer habría inhalado una alta concentración de gases tóxicos -característicos de las mansas acumulaciones de descomposición en este tipo de pozos-, lo que le provocó una pérdida inmediata del conocimiento y posterior asfixia por sumersión, indicaron los investigadores como la principal hipótesis del caso.

En tanto, el pequeño de casi 2 años fue rescatado con signos vitales muy débiles por los vecinos que acudieron al lugar del accidente tras escuchar los gritos.

Cintia, una de las primeras vecinas en acudir al auxilio porque es enfermera, explicó al diario El Sol: "Pensé que era una baja de presión, pero las dos personas estaban en estado de shock junto al pozo". Tras ellos sumó: "Entre tres vecinos lograron sacarla y abajo estaba el bebé".

Pese a haber sido trasladado de urgencia por los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) hacia el Hospital Humberto Notti, el menor ingresó en estado crítico y falleció poco después debido a las graves complicaciones respiratorias causadas por el cuadro de ahogamiento y la intoxicación ambiental.

"La precámara es cerrada y hay que abrirla como un submarino. No sabemos cómo pasó" el incidente, aseguró la vecina.

Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo permanecieron ambos en el interior del pozo y cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo la caída.

La causa quedó bajo el análisis de la Oficina Fiscal correspondiente, que ordenó la realización de las autopsias de rigor por parte del Cuerpo Médico Forense (CMF) para confirmar científicamente las causas exactas de ambos decesos y certificar si la inhalación masiva de gases fue el factor desencadenante antes de la sumersión.