Defendió a su nieto de un robo y mató a un ladrón de un escopetazo en la cabeza

El delincuente presentaba una herida de bala en el cráneo y tenía en su mano un arma de fuego. IMÁGENES SENSIBLES.

La situación terminó con una persona muerta y otras dos involucradas en el asalto retenidas.

Un intento de robo terminó con un brutal asesinato en las últimas horas. Un abuelo defendió a su nieto y mató a uno de los ladrones que habían ingresado al comercio del joven.

De acuerdo a la información brindada por la policía, un hombre de 81 años intervino para protege a su nieto cuando los delincuentes irrumpieron con intenciones de llevarse dinero y objetos de valor.

El episodio ocurrió en el partido bonaerense de Moreno y provocó una fuerte reacción entre los vecinos de la zona. Todo terminó con una persona muerta y otras dos involucradas en el asalto retenidas hasta la llegada de los efectivos policiales.

Según trascendió, los vecinos lograron reducir a los otros dos delincuentes y los agredieron antes de entregarlos a la Policía. La Justicia investiga ahora cómo se produjo el enfrentamiento que terminó con uno de los asaltantes muerto.

Defendió a su nieto a escopetazos: así fue el sangriento intento de robo

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, tras un llamado al 991, personal del Comando de Patrullas se acercó hasta el cruce de las calles Juramento y Patricias Argentinas, donde se constató la presencia de un hombre fallecido que estaba tendido en la vía pública, presentaba una herida de bala en el cráneo y tenía en su mano un arma de fuego.

En el lugar, los efectivos detectaron que un grupo de vecinos redujo a otros dos delincuentes que estaban junto al fallecido.

El abuelo se enfrentó a los delincuentes que habían ingresado al comercio de su nieto y mató a un delincuente.

Con los testimonios aportados se estableció que los tres delincuentes ingresaron armados al comercio mayorista de alimentos y bebidas de Víctor Insfrán, de 41 años, con el objetivo de robar, confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

Los vecinos, que advirtieron la maniobra, le dieron aviso a Lorenzo Rivero, de 81 años, abuelo de Víctor, quien se acercó hasta el local con una escopeta y efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó contra uno de los ladrones.

Cómo terminó el violento enfrentamiento

Como consecuencia de la balacera, también resultaron heridos el jubilado y su nieto. El hombre mayor recibió un disparo en el tórax, por lo que tuvo que ser trasladado y sometido a una operación de urgencia.

Su nieto recibió un tiro en la mano derecha y también debió recibir atención médica tras el violento episodio ocurrido durante el intento de robo.

Luego del hecho, los investigadores realizaron las correspondientes tareas de campo y peritajes en el lugar para reconstruir cómo se produjo el enfrentamiento. Durante el procedimiento se logró incautar dos armas de fuego dentro del domicilio de Rivero.

Además, entre las pertenencias del delincuente abatido fueron secuestrados un cuchillo y un revólver, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

La causa por robo seguido de asesinato quedó en manos de la UFI N°4 de Moreno, que deberá determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el enfrentamiento y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

El expediente fue caratulado como “homicidio criminis causa en grado de tentativa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”.