Cuatro menores robaron un auto y chocaron en plena persecución: todo quedó grabado

Robaron el auto a una mujer y se dieron a la fuga a alta velocidad. El impactante video del choque.

Una impactante persecución policial fue protagonizada por cuatro adolescentes que robaron el auto de una mujer y terminaron detenidos, tras un operativo cerrojo. Las imágenes del violento hecho.

El hecho ocurrió en La Matanza, cuando la víctima, de 38 años, transitaba en un Peugeot 207 bordó por las inmediaciones de Inclán y Ombú. En ese punto, fue abordada por el grupo de chicos, quienes la golpearon y amenazaron con un arma para apoderarse de su auto.

Tras concretar el asalto bajo la modalidad conocida como "piraña", los asaltantes huyeron a bordo del rodado, según informó TN. Según la denuncia, los sospechosos son menores y tienen entre 14 y 16 años.

Efectivos del Comando Norte, la Comisaría de San Justo y la Policía Local detectaron el robo seguido de fuga en el marco de un patrullaje de saturación e iniciaron de inmediato un seguimiento controlado para localizar el vehículo.

Los adolescentes sufrieron traumatismos tras el choque y recuperaron el auto

La persecución terminó cuando los ocupantes perdieron el control del automóvil y chocaron en inmediaciones de Bermejo y Gavilán. Allí, integrantes del Comando Norte y del Grupo Táctico Operativo lograron detener a los cuatro asaltantes que viajaban en el vehículo.

Como consecuencia del choque, tres de los aprehendidos sufrieron traumatismos y debieron ser trasladados a centros de salud para recibir atención médica. Por tratarse de menores de edad, sus identidades no fueron difundidas.

Tras ser detenidos, los efectivos lograron recuperar el Peugeot 207 que había sido robado minutos antes. También encontraron las pertenencias que la víctima llevaba consigo al momento del asalto: su cartera, dinero y teléfono celular.

La causa fue caratulada como robo agravado de automotor en poblado y en banda y quedó a disposición de la UFI de Menores N° 2 de La Matanza, a cargo del fiscal Germinario, organismo que resolverá la situación legal de los jóvenes.

Cinematográfica persecución en el centro de Neuquén: disparos y operativo cerrojo

Una cinematográfica persecución ocurrió semanas atrás en la zona céntrica de la ciudad de Neuquén. Dos jóvenes fueron capturados por personal de la Policía por estar a bordo de un auto relacionado con dos robos múltiples. Mientras perseguían al auto, los delincuentes habrían disparado un arma de fuego.

Todo comenzó en el barrio Centro Este, particularmente en la intersección de las calles Ministro González y Tucumán un móvil de Brigada identificó a un Renault Clío negro con el frente chocado. Las características del vehículo coincidían con uno que estaba vinculado con delitos previos.

Omar Novoa

Según informaron desde la Policía en el lugar de los hechos, se habría visto utilizando ese vehículo para robar autos en el estacionamiento e inmediaciones del Alto Comahue Shopping en al menos dos ocasiones en el último mes.

Al identificar el vehículo, los efectivos le dieron la voz de alto frente a la estación de servicio Axion de Independencia y Rivadavia. Según relataron, los pasajeros del vehículo hicieron caso omiso a la orden, lo que dio comienzo a la persecución.