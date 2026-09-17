La dirigente y vecina de Cristina Kirchner habría comprado su departamento con plata de la UOM: los detalles

La explicación que dio no convenció a la Justicia. Se trata de un departamento debajo de la vivienda donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

El departamento está en el primer piso del edificio de San José 1111, debajo de la vivienda donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

La Justicia Federal sigue adelante con una investigación a María Soledad Calle, dirigente vinculada a La Cámpora y exempleada de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), para conocer si utilizó fondos relacionados con el sindicato para comprar un departamento en San José 1111, justo debajo de la vivienda donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.

De acuerdo a lo que se sabe hasta el momento, la compra del departamento se concretó en agosto de 2025 por unos 189 mil dólares.

Aunque Calle sostiene que pagó la propiedad con dinero propio, el juez Julián Ercolini ordenó reconstruir el recorrido de los fondos y comparar sus ingresos con el patrimonio acumulado.

La ubicación del inmueble llamó la atención, pero el centro del expediente está en otro lugar: el vínculo entre Calle, la Unión Obrera Metalúrgica y USEM S.A., una empresa que recibió comisiones por administrar parte de los movimientos financieros del gremio.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner pidio acceder a beneficios contemplados en el régimen de progresividad de la pena.

La explicación de Soledad Calle por el departamento

Calle presentó un escrito a través de su abogado, Pablo Slonimsqui, y reconoció que compró el departamento del primer piso. Allí aseguró que la operación fue realizada “con recursos propios” y que tenía pensado destinar la unidad a una fundación de estudios sobre el desarrollo argentino.

La respuesta no convenció a los investigadores. “La explicación de Soledad Calle no aportó claridad”, indicó una fuente judicial. Además cuestionó que la defensa no precisara el nombre de la fundación, cómo funcionaría ni qué actividades desarrollaría dentro de la propiedad.

Antes de realizar esa presentación, la dirigente había negado públicamente la compra. “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder”, había afirmado. Luego cambió su versión y admitió que era la titular del inmueble.

María Soledad Calle aseguró que compró el departamento con fondos propios y que pretendía utilizarlo para instalar una fundación. (Foto: Diario de Cuyo)

El contrato entre la UOM y USEM

Calle trabajó en la UOM desde abril de 2021 hasta junio de 2026. Al mismo tiempo, integró el directorio de USEM S.A., la empresa que en febrero de 2023 firmó un contrato de servicios con el sindicato.

La compañía quedó a cargo de tareas vinculadas con la gestión bancaria de los aportes y cobraba una comisión del 0,5%. Una denuncia presentada por un sector opositor del gremio sostiene que ese acuerdo pudo haber provocado un perjuicio para la organización, su obra social y los afiliados.

En el balance de la UOM cerrado en diciembre de 2025 aparecen casi $2190 millones bajo el rubro “Comisiones y Gastos Bancarios”. Un año antes, esa partida había sido de alrededor de $239 millones.

Qué medidas ordenó la Justicia

Ercolini pidió al Registro de la Propiedad Inmueble toda la documentación relacionada con el departamento y solicitó a ARCA información sobre la relación laboral de Calle con la UOM, sus remuneraciones, declaraciones juradas, domicilios y actividades económicas.

Abel Furlán encabezó la UOM durante el período en el que el sindicato firmó el contrato investigado con la empresa USEM. (Foto: Mundo Gremial)

El expediente incluye además dos vehículos: una Peugeot 3008 y un BMW M135 xDrive. Calle afirmó que compró la camioneta después de vender otros dos autos y que el BMW pertenece a su pareja, aunque fue registrado a nombre de ambos.

También se revisarán sus viajes al exterior: la defensa explicó que buena parte de esos traslados estuvieron relacionados con sus funciones en el área de relaciones internacionales de la UOM y con actividades de Industrial, una federación sindical con sede en Ginebra.

Otro punto que aparece en la causa es la relación entre el dirigente metalúrgico Abel Furlán y Máximo Kirchner. Los investigadores buscan determinar si ese vínculo político tuvo alguna influencia en la operación inmobiliaria.