Ni Milei, ni Villarruel: quién será presidente de Argentina los próximos días y cuáles son los motivos

La próxima semana, ninguno de los mandatarios será Jefe de Estado. ¿Quién quedará a cargo del Poder Ejecutivo?

La próxima semana, el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel viajarán al exterior ya que deberán cumplir con agendas oficiales, de modo que no estarán a cargo del Poder Ejecutivo de Argentina.

Entre el próximo miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre, Milei viajará a París, Francia, para encabezar la segunda edición de la Argentina Week.

El foro fue diseñado por la Embajada argentina en París que conduce Ian Sielecki. Allí, el mandatario buscará mostrar el respaldo del círculo rojo nacional para ratificar el rumbo de su gestión y atraer a potenciales inversores globales.

Estará acompañado por la secretaria General, Karina Milei; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia); Mario Lugones (Salud); y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Al evento también asistirá el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; y sus pares Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan); Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Victoria Villarruel en Madrid

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel participará próximamente del XII Foro Parlamentario Iberoamericano que se llevará adelante en Madrid, España, los días 1 y 2 de octubre.

El evento reunirá a representantes parlamentarios de países iberoamericanos, y será inaugurado por el Rey de España Felipe VI.

De acuerdo a lo informado por TN, el Foro escuchará conferencias magistrales sobre algunos de los principales desafíos actuales para las democracias como el impacto de la inteligencia artificial, a cargo de la directora de la Fundación ELLIS Alicante, Nuria Oliver; el filósofo y ensayista Daniel Innerarity analizará las amenazas actuales a la democracia, como la fragmentación política, la polarización, la desinformación y los populismos; y el presidente de la Rada de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, abordará las amenazas híbridas y la desinformación en un contexto de conflicto armado.

Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, junto a Victoria Villarruel durante una reciente sesión de la Cámara alta. (Foto: Nicolás Suárez/LA NACION)

Habrá intervenciones para abordar las brechas de igualdad de género y el presidente de la Asamblea de la República de Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, explicará la importancia de la diplomacia parlamentaria ante los desafíos geopolíticos actuales.

El viernes 2 de octubre, el Foro continuará en el Palacio del Congreso con una sesión plenaria en la que se presentarán las conclusiones de las cuatro sesiones de trabajo y tendrán lugar las intervenciones de los presidentes y jefes de delegación, donde se esperará el mensaje de Victoria Villarruel.

Quién será Presidente de Argentina

Por la coincidencia de los viajes al exterior de Milei y Villarruel, quien quedará a cargo del Poder Ejecutivo será Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado y senador de La Libertad Avanza.

Según lo establece la Ley 20.972, cuando tanto el presidente como la vicepresidenta se encuentran fuera del país, la responsabilidad de la jefatura del Estado recae de forma transitoria en el presidente provisional del Senado. Por ese motivo, Abdala asumirá las funciones presidenciales hasta el regreso de Milei.

Quien quedará a cargo del Poder Ejecutivo será Bartolomé Abdala.

Tal como recordó TN, no será la primera vez que el legislador por San Luis ocupe ese rol. Entre el 8 y el 9 de diciembre de 2025, Abdala ya había quedado a cargo del Ejecutivo por los viajes simultáneos de Milei a Noruega y Villarruel a Madrid. En esa ocasión, el senador expresó en sus redes sociales: “Ante los compromisos internacionales del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, tengo el honor de estar a cargo del Poder Ejecutivo. Es un orgullo inmenso para mí asumir esta responsabilidad histórica”.

Según pudo saber TN, durante esos días, Abdala permanecerá en su despacho del Senado, cumpliendo las funciones correspondientes y sin salir de la ciudad de Buenos Aires. El senador estará a cargo del Poder Ejecutivo hasta el regreso de Milei, previsto para el sábado 3 de octubre.