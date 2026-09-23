EN VIVO | Javier Milei brinda su discurso ante la ONU con la defensa de la soberanía en Malvinas como principal punto

Javier Milei brinda su discurso ante la ONU con la defensa de la soberanía en Malvinas como principal punto

Javier Milei expondrá este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en lo que será uno de los discursos más cargados de su gestión. El presidente defenderá la soberanía nacional en las Islas Malvinas , ratificará la alianza estratégica con Estados Unidos, fijará posición sobre la inteligencia artificial y expondrá su perspectiva sobre la economía mundial, atravesada por la disputa de los recursos naturales y la fragilidad de las cadenas de suministros.

El discurso llegará horas después de un episodio que tensó aún más la relación con el Reino Unido: el premier Andy Burnham había desconocido la soberanía argentina en el Atlántico Sur durante su propia exposición en la ONU. "Nos mantendremos firmes frente a cualquier amenaza y desafío al Estado de derecho, incluso cuando amenacen el derecho de los territorios británicos a seguir siendo británicos, como las islas Malvinas ", dijo Burnham. La respuesta argentina fue inmediata: el canciller Pablo Quirno solicitó hacer uso del derecho a réplica en el recinto de la ONU y ocupó anoche la banca argentina para rebatir sin eufemismos la posición británica.

"Es evidente que la estrategia diseñada por el gobierno nacional, en cabeza del presidente Milei, lo que ha hecho es poner cierto movimiento en la situación que ha llevado al Reino Unido a hablar del tema con Trump y durante su exposición en la Asamblea", comentó Quirno en el hotel Langham, donde se desarrolla buena parte de la agenda bilateral de la delegación argentina en Manhattan.

El acuerdo de USD 6.000 millones por Argentina LNG

En la víspera, Milei participó junto a Donald Trump en una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, la iniciativa multilateral diseñada por la Casa Blanca para enfrentar a los carteles de la droga que operan en articulación con China e Irán. Trump fue directo ante los presidentes participantes: "Les pido que ayuden a asegurar la vasta riqueza natural de este hemisferio y que no permitan que sea tomada por potencias externas hostiles. Ya no tendrán un país si eso pasa".

Milei completó la línea argumental: "Estamos abocados a reconstruir el sistema de seguridad y la inteligencia del país, pero también tiene una dimensión económica, porque garantizar la estabilidad económica y asegurar el desarrollo de los recursos críticos que Dios nos dio".

Además, Argentina y Estados Unidos firmarán en el Consulado argentino en Manhattan un ambicioso acuerdo de inversiones en infraestructura. El objetivo central es cerrar un monto de USD 6.000 millones destinados a Argentina LNG, el proyecto multinacional que une a YPF con la petrolera italiana ENI y XRG de Emiratos Árabes.

La financiación contará con el respaldo del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) e inversores privados. El contexto geopolítico que le da sentido al acuerdo es claro: la crisis en Medio Oriente bloqueó el transporte de energía a través de los estrechos de Ormuz y Bab al-Mandab, y Washington busca alternativas confiables de suministro.