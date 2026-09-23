El video que delató el insólito truco de un limpiavidrios para conseguir más trabajo

La estrategia llamó la atención de comerciantes y vecinos. El hombre fue descubierto por las grabaciones de las cámaras de seguridad de varios locales.

Una insólita maniobra de un limpiavidrios quedó registrada por las cámaras de seguridad de varios comercios, y así lograron constataron el truco que usaba para conseguir más trabajo.

El episodio llamó la atención de los comerciantes, que comenzaron a advertir que la escena se repetía constantemente. En los videos, registrados por las cámaras de seguridad, se puede observar su recorrido y la forma en que ensuciaba las vidrieras de distintos locales.

Las imágenes muestran cómo un hombre provocaba suciedad en las vidrieras de varios locales de la ciudad de Villa María, Córdoba y luego se acercaba para ofrecer su servicio.

El video que delató el truco del limpiavidrios

Según las imágenes que se viralizaron en las últimas horas, el hombre llegaba en moto, bajaba con un rodillo y arrojaba agua sucia sobre las vidrieras. Luego regresaba para ofrecer sus servicios como limpiavidrios.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron todo tipo de reacciones entre los usuarios.

El caso no tardó en volverse viral y despertó sorpresa por la particular situación registrada, que fue compartida y comentada por numerosas personas.

Detuvieron a 19 limpiavidrios y cuidacoches en Villa María y Villa Nueva

Durante agosto de 2026, la Policía de la Departamental General San Martín detuvo a 19 personas que realizaban tareas de limpiavidrios y cuidado de vehículos en la vía pública en el aglomerado de Villa María y Villa Nueva. Los procedimientos se concretaron en el marco de los nuevos controles establecidos a partir de la modificación del Código de Convivencia Ciudadana de Córdoba.

Del total de aprehensiones, 14 se produjeron en Villa María y otras 5 en Villa Nueva. Los operativos estuvieron vinculados con la aplicación de las nuevas disposiciones contravencionales, que comenzaron a ser utilizadas por las fuerzas de seguridad para intervenir ante actividades desarrolladas en la vía pública sin la correspondiente habilitación.

La modificación fue establecida mediante la Ley Provincial N.º 11.117, que incorporó el artículo 60 Quater al Código de Convivencia Ciudadana. La nueva normativa contempla sanciones para quienes realicen tareas de limpieza de cristales o cuidado de vehículos en la vía pública sin habilitación municipal y a cambio de una retribución económica.

Claudio Espinoza

De esta manera, los controles apuntaron específicamente a quienes ofrecen estos servicios en calles y espacios públicos sin contar con autorización. Las autoridades buscan encuadrar la actividad dentro de las normas vigentes y, según informó la Departamental General San Martín, prevenir situaciones que puedan generar conflictos o afectar la convivencia y la seguridad de los vecinos.

Las 19 aprehensiones de limpiavidrios y cuidacoches se produjeron como parte de un despliegue policial más amplio realizado durante agosto en la jurisdicción. En total, los procedimientos desarrollados en conjunto con el Ministerio Público Fiscal dejaron 180 personas detenidas y 24 allanamientos.

En este contexto, la actividad de los cuidacoches y limpiavidrios quedó nuevamente bajo la atención de las autoridades de Villa María y Villa Nueva, donde se reforzaron los controles tras la incorporación de las nuevas herramientas previstas por el Código de Convivencia.