Picada fatal: una joven de 18 años murió atropellada y todo quedó grabado

Un evento de picadas de autos causó gran conmoción por un accidente fatal, donde una joven de 18 años murió tras ser atropellada por uno de los competidores. La víctima fue una de las cuatro personas que resultaron heridas en el accidente.

El hecho ocurrió durante el evento automovilístico denominado “Picadas de Lavalle”, cuando uno de los vehículos perdió el control y terminó impactando contra el sector donde se encontraban los espectadores. Como consecuencia del choque, otras tres personas también resultaron heridas.

La joven fue identificada como Morena González. Había sufrido un politraumatismo grave y murió este martes por la tarde, luego de permanecer internada en terapia intensiva desde el día del accidente.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:05, en el circuito de carreras ubicado en el departamento de Lavalle. Durante el torneo, poco después de que los dos vehículos que competían salieran de la línea de partida, un Chevrolet 400 que participaba perdió el control e impactó contra la zona de contención y las gradas, donde estaban los espectadores.

Dos ambulancias privadas que estaban en el predio asistieron a las cuatro víctimas y trasladaron a parte de los heridos al Hospital Sicoli. Morena, por la gravedad de las heridas, fue derivada al Hospital Central, donde ingresó en estado crítico, por lo que fue internada en terapia intensiva.

La joven había sufrido un politraumatismo grave y estuvo con asistencia respiratoria mecánica. Durante los dos días que estuvo ingresada en el centro de salud, la familia de la chica difundió una cadena de oración en las redes sociales para pedir por su recuperación. Pese a los esfuerzos médicos, la víctima murió este martes a la tarde.

Junto a ella, también estaba su hermano, quien sufrió varias lesiones y terminó con 7 puntos de sutura. Las otras dos personas también resultaron con varias heridas.

Morena vivía junto a su familia en la ciudad de Junín, en Mendoza, y era la menor de tres hermanos. Se había graduado recientemente del secundario en la escuela Medalla Milagrosa. Tras confirmarse su muerte, la organización de las “Picadas de Lavalle” publicó un listón negro en símbolo de luto.

Qué se sabe del piloto que atropelló y mató a la joven

El accidente fatal fue protagonizado por el piloto Horacio Ortiz, tras el trágico suceso, las medidas de seguridad y habilitaciones de la competición quedaron en el centro de la conversación y están siendo analizadas.

El caso, que quedó en manos de la fiscal Gisela Lana, fue caratulado como homicidio culposo. La Justicia ordenó la realización de una prueba toxicológica al piloto para determinar si estaba alcoholizado o había consumido alguna sustancia a la hora de participar la carrera, sin embargo, dio negativa.

Un circuito con décadas de historia en Mendoza

Las Picadas de Lavalle funcionan en un predio ubicado en Jocolí Viejo, Mendoza, sobre la Ruta 34, a unos cinco kilómetros de la Ruta 40. El primer evento de picadas en ese lugar se realizó el 15 de noviembre de 1996 y, desde entonces, el circuito se consolidó como uno de los espacios dedicados a esta disciplina en la provincia.

Con el paso de los años, las competencias fueron aumentando su convocatoria y también la infraestructura del predio. La organización quedó a cargo de la Asociación Pilotos de Cuyo, una entidad civil sin fines de lucro vinculada a la actividad. Allí se realizan competencias de autos y motos, con participantes de distintas provincias y también de otros países.

Uno de los principales eventos del circuito es la Copa de las Naciones, que comenzó a realizarse allí en 2007. La competencia convocó a pilotos de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil y llegó a reunir cientos de participantes y miles de espectadores. En 2025, por ejemplo, la edición internacional reunió a más de 400 autos y unas 5.000 personas durante la jornada final.

Además, el predio fue presentado por autoridades mendocinas como un espacio destinado a realizar las picadas en un circuito cerrado y preparado específicamente para la actividad, con el objetivo de evitar este tipo de competencias en la vía pública.