Polémico video: la explicación que dio el diputado acusado de drogarse en plena sesión

Las imágenes muestran al diputado en plena actividad legislativa y la situación fue presentada como un episodio de tensión dentro del recinto.

En las últimas horas se hizo viral en redes sociales un video que tiene como protagonista al diputado Juan Manuel Rossi, de la provincia de Entre Ríos , a quien acusaron de estar consumiendo "cocaína" en plena sesión. Ante la repercusión, el legislador negó las acusaciones y brindó detalles de lo ocurrido.

Las imágenes muestran al diputado en plena actividad legislativa y la situación fue presentada como un episodio de tensión dentro del recinto.

Ese mismo día Rossi protagonizó un cruce con las diputadas del PJ Laura Stratta y Andrea Zoff , quienes cuestionaron los tiempos y la modalidad utilizada por el oficialismo para dictaminar proyectos enviados por el Ejecutivo.

La cuenta parodia @DiIIom666 -que cuenta con más de 7 mil seguidores en la red social X- difundió el recorte e indicó: "Es un escándalo. Miren el nariguetazo que se pega en plena sesión. Juan Manuel Rossi es diputado provincial de Entre Ríos por el bloque Juntos, Frigerio, por Entre Ríos". El tuit rápidamente llego a miles de seguidores.

La explicación del diputado que quedó envuelto en la polémica

Frente a la polémica viralización, el diputado Rossi aseguró que tenía una birome en la mano y ofreció realizarse un examen toxicológico. Mauricio Colello, secretario General de la Gobernación, fue más allá: denunció que las imágenes fueron manipuladas con inteligencia artificial.

Rossi utilizó su cuenta oficial de X para adjuntar el material original y aclarar lo sucedido. Aseguró que se trató de una maniobra de difamación, explicó lo que realmente sucedió en la bancada y desafió a sus opositores a someterse a controles.

"Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome 'falopero'. En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo", expresó con indignación el legislador.

"Son los mismos operadores berretas del PJ kirchnerista que se dedican a hacer operaciones contra el gobernador de nuestra provincia y sus funcionarios", agregó en su descargo.

Para finalizar, el entrerriano lanzó un reto público exigiendo respuestas sobre causas judiciales de relevancia institucional en la provincia: "Les propongo algo: yo me hago hoy mismo un examen toxicológico y ustedes les explican a los entrerrianos la condena por corrupción de Urribarri, los contratos truchos de la Legislatura y todas las causas que todavía investigan qué hicieron con la plata de los entrerrianos. Yo doy la cara. ¿Ustedes se animan?", concluyó.

Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome "falopero". En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo.

Son los mismos operadores berretas del PJ kirchnerista que se dedican a hacer… pic.twitter.com/6snmQ3NJok — Juan Manuel Rossi (@juanrossips) September 22, 2026

Un funcionario lo respaldó y aseguró que fue Inteligencia Artificial

Por su parte Mauricio Colello, secretario General de la Gobernación y uno de los funcionarios de la administración de Rogelio Frigerio, salió públicamente en defensa de Rossi. Su cargo se mantiene vigente en la estructura provincial.

"Manipular con IA un video para inventar una acusación y tratar de destruir a una persona cruza todos los límites", escribió en su cuenta de X y sumó: "No todo vale en política, mucho menos en la vida. Cuando del otro lado no hay ideas ni propuestas, queda esto".

Y cerró con un respaldo directo: "Mi solidaridad con @juanrossips. No nos van a correr".