"Estaba poseído y me contagió": un tiktoker asesinó de un escopetazo a su hijastro de 16 años

La mamá del menor fue hasta la comisaría para contar lo que pasó momentos previos al ataque.

"Estaba poseído y me contagió": un tik toker asesinó de un escopetazo a su hijastro de 16 años.

Un adolescente de 16 años fue asesinado a sangre fría tras recibir un disparo de escopeta en la cabeza, y su padrastro aparece señalado como principal sospechoso. Se trata de un reconocido tiktoker con miles de seguidores.

El episodio se conoció luego de que la madre de la víctima, Antonella Vanesa Torres de 39 años, se presentó en un destacamento policial y denunció que su pareja, Hermenegildo Acosta, la había golpeado y agredido verbalmente. Según relató, en medio de la situación el hombre se desnudó y corrió hacia el campo.

Todo ocurrió en el paraje Las Higueras Viejas al norte de Córdoba. Aunque ella logró escapar de la vivienda, sus hijos menores de edad seguían allí.

Al día siguiente, cuando Policía llegó la lugar, se encontraron con el adolescente identificado como Lautaro Córdoba, sin vida y con distintas lesiones. En el lugar trabajó el Gabinete Científico de Policía Judicial para realizar las pericias y se espera la autopsia.

Rápidamente Acosta fue detenido, al igual que su hijo de 17 años, acusado como autor del crimen. Según reveló el diario local Primer Informe, en una declaración informal ante policías habría sostenido que su pareja y el adolescente "estaban poseídos por el demonio" y que pretendían matarlo. Siempre según esa versión, el acusado dijo que "lo contagiaron" y vinculó esa situación con lo ocurrido.

Qué se sabe del brutal crimen

Tras el operativo, que contó con la participación de la Fiscalía de Instrucción, el Gabinete Científico y el grupo táctico Eter, la División Investigaciones imputó a Acosta como presunto autor de homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad.

Su hijo de 17 años también fue detenido bajo la acusación de coautor del crimen. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares que serán claves para reconstruir las horas de terror que se vivieron en la propiedad.

La causa fue caratulada como femicidio vinculado, una figura que contempla los homicidios cometidos contra personas vinculadas con una mujer en un contexto de violencia de género. En este caso, las autoridades buscan establecer las circunstancias que rodearon el ataque y determinar qué relación tuvo el crimen con la discusión que el sospechoso habría mantenido con la madre del adolescente.

El perfil del padrastro detenido en redes sociales

El caso genera un profundo impacto debido al perfil público del principal acusado. Acosta había construido una importante presencia en TikTok, donde acumulaba más de 63 mil seguidores y 1,6 millones de “me gusta”.

En sus videos, solía mostrarse en un tono amigable, bailando y divirtiéndose junto a integrantes de su familia. También promocionaba un emprendimiento dedicado a la venta de carbón y leña en la zona.

En varias publicaciones, Acosta reivindicaba el esfuerzo detrás de sus actividades y se definía como un "laburador".

Cuatro días antes del crimen había publicado un video con un mensaje dirigido a quienes lo criticaban: "Les mando un saludo a todos y a esos que critican también. Ustedes creen que todo lo que yo tengo a mí me lo dieron. Lo gané con esto y laburo con lo mío. Por eso ustedes no progresan en nada, les aviso".