Imágenes impactantes: mataron a un joven de once tiros y fue acribillado cuando estaba tirado en el piso

Lautaro tenía 22 años y fue atacado brutalmente. Todo quedó grabado por personas que presenciaron el asesinato. IMÁGENES SENSIBLES.

Mataron a un joven de once tiros y le seguían disparando cuando estaba tirado en el piso.

Un brutal crimen quedó registrado y causó gran conmoción. Un joven fue asesinado de once tiros y todo quedó grabado por personas que presenciaron el ataque.

Lautaro Figueroa tenía 22 años y falleció después de recibir once disparos durante un ataque ocurrido el domingo en la avenida Costanera Sur, en el sector de Playa Bonita, en Río Cuarto, Córdoba.

De acuerdo a lo que se pudo constatar en las imágenes, el joven fue acribillado cuando estaba tendido en el piso. Fuentes policiales indicaron que por el crimen hay tres personas detenidas.

Cuando los efectivos llegaron al lugar detuvieron a dos hombres de 20 y 27 años. Mientras tanto, Figueroa fue asistido por un servicio de emergencias y trasladado al Hospital San Antonio de Padua. Debido a la gravedad de las heridas, su muerte fue confirmada este lunes.

La investigación y las primeras detenciones

Debido a la gravedad de las heridas provocadas durante el ataque, la muerte de Figueroa fue confirmada durante la mañana siguiente. El crimen quedó bajo investigación judicial y con el avance de las primeras medidas, fueron detenidas dos personas que estarían vinculadas con la agresión.

Los primeros arrestados fueron identificados como Brian Jesús Bustos, de 20 años, señalado como el presunto autor de los disparos; y Jonathan Catastro, de 27.

La parte del ataque que quedó grabada por testigos fue incorporado a la causa, y es analizada por los investigadores para reconstruir cómo ocurrió todo.

Según las imágenes, uno de los agresores habría efectuado varios disparos contra Figueroa cuando ya se encontraba tendido en el suelo. La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y quedó a cargo del fiscal Luciano Rodríguez, de la Fiscalía de Segundo Turno de Río Cuarto.

Como parte de las medidas ordenadas para avanzar en el esclarecimiento del crimen, la Policía también realizó un allanamiento en el que fue detenida una mujer de 22 años.

Durante el procedimiento se secuestraron una motocicleta Honda Wave, prendas de vestir y un teléfono celular, elementos que ahora serán analizados en el marco de la investigación.

Con esta nueva detención, son tres las personas que permanecen detenidas por el homicidio. La Justicia busca establecer qué participación tuvo cada una y determinar si existió una planificación previa detrás del ataque.

La hipótesis sobre el motivo del brutal crimen

Uno de los principales interrogantes de la investigación está relacionado con la relación previa entre Figueroa y Bustos, quien fue señalado como el presunto tirador. Según fuentes vinculadas al caso citadas por medios locales, ambos se conocían desde antes y tenían antecedentes penales.

La víctima fue identificada como Lautaro Figueroa, tenía 22 años.

Los investigadores analizan además la posibilidad de que los dos hayan tenido algún tipo de vínculo delictivo previo. De acuerdo con esas fuentes, incluso habrían participado juntos en distintos robos, un dato que cobró relevancia a partir de la reconstrucción de las circunstancias que rodearon el crimen.

Ese antecedente llevó a los investigadores a considerar que el episodio podría haber tenido un origen diferente al de una pelea callejera circunstancial. Por ahora, buscan determinar qué desencadenó la agresión y si existió algún conflicto previo entre la víctima y los sospechosos.

En ese contexto, la principal hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque todavía no está confirmado el móvil del homicidio. La Justicia deberá avanzar con el análisis del video, los elementos secuestrados y los testimonios para establecer qué ocurrió y cuál fue el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos.