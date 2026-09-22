Cambio histórico: Testigos de Jehová podrán recibir transfusiones de sangre pero con una restricción

La comunidad religiosa modificó una postura que mantuvo durante décadas en todo el mundo.

La comunidad de los Testigos de Jehová anunció un cambio en sus normas sobre los componentes sanguíneos.

Los Testigos de Jehová modificaron una de sus normas históricas y a partir de ahora, sus miembros podrán recibir transfusiones de sangre, pero con algunas restricciones.

La decisión representa un cambio respecto de las pautas que tradicionalmente siguió la comunidad religiosa en relación con las transfusiones . La nueva postura distingue entre los distintos elementos que componen la sangre y deja la elección en manos de cada creyente.

De esta manera, cada testigo de Jehová podrá decidir si recibe o dona glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas, así como determinadas fracciones sanguíneas. Sin embargo, la modificación tendrán algunas condiciones para hacerlo.

Cómo será el cambio histórico para los Testigos de Jehová

La medida, anunciada por el Cuerpo Gobernante de la organización en su sitio web e Instagram, establece que el uso de estos componentes dependerá de la conciencia individual de cada integrante de la religión.

El comunicado oficial emitido por el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová , el máximo órgano de gobierno del grupo con sede en Nueva York, establece una distinción clave: la sangre completa, continúa estando prohibida como símbolo sagrado de la vida.

Sin embargo, en el caso de fracciones y componentes principales (glóbulos rojos, plaquetas, plasma o glóbulos blancos) procedentes de donantes externos, pasa a ser considerado “un asunto de conciencia” de cada creyente.

En un video publicado en su sitio web oficial, la entidad explicó que la decisión responde a las preguntas que plantean los continuos avances en tratamientos médicos.

Para respaldar este cambio, citaron del libro bíblico de Gálatas 6:5, que señala que "cada uno llevará su propia carga de responsabilidad". De este modo, cada integrante de esa organización decidirá si dona componentes o fracciones de sangre a otra persona o los recibe.

En cambio, la negativa absoluta a la sangre completa se mantiene respaldada en versículos bíblicos del libro de los Hechos 15.

Postura institucional e impacto global

"La sangre sigue siendo sagrada para los Testigos de Jehová, que continúan considerando la vida y la sangre como valiosos regalos de Dios", sostuvo Paul Gillies, portavoz internacional de la organización.

El vocero añadió que las elecciones médicas relacionadas con los componentes sanguíneos representan una cuestión de conciencia entre el creyente y Dios.

Asimismo, desde la institución aclararon que sus fieles aman la vida, buscan recibir la mejor atención médica disponible y no recurren a curaciones milagrosas.

El nuevo criterio impacta de forma directa a una comunidad internacional que supera los nueve millones de miembros en más de 200 países y territorios.

El origen de la prohibición de la sangre

La postura de los Testigos de Jehová frente a la sangre tiene su origen en la interpretación que la organización religiosa hace de distintos pasajes de la Biblia. En particular, consideran que determinados textos bíblicos establecen la obligación de abstenerse de la sangre, una enseñanza que durante décadas influyó en sus decisiones relacionadas con tratamientos médicos y transfusiones.

A partir de esta interpretación, los miembros de la comunidad religiosa históricamente rechazaron las transfusiones de sangre entera y también la utilización de sus principales componentes.

La postura se convirtió en una de las características más conocidas de los Testigos de Jehová y tuvo especial relevancia en el ámbito de la medicina, donde médicos y pacientes debían contemplar alternativas a las transfusiones convencionales.