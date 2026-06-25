Se trata de María Soledad Palmero, quien vivía con el principal acusado por el crimen de la joven cordobesa.

Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier fue detenida en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega.

En el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega , detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier , el principal acusado. Se trata de Marianela Soledad Palmero , quien convivía con el detenido y tiene una hija con él. La detención fue efectuada tras una orden del fiscal Raúl Garzón, que entiende en la causa.

De acuerdo a la hipótesis de los investigadores, Palmero habría estado dentro de la vivienda de barrio Cofico cuando ocurrió el asesinato y podría haber colaborado con Barrelier en la ocultación de pruebas clave para la causa.

La detención se produjo apenas horas después de que trascendieran detalles de su declaración testimonial , incorporada al expediente tras el levantamiento del secreto de sumario. En ese testimonio, la mujer reconstruyó los movimientos del acusado durante la noche del 23 de mayo, cuando Agostina fue vista con vida por última vez.

femicidio Agostina Vega (1) La casa donde Claudio Barrelier convivía con su pareja.

La declaración de la pareja de Claudia Barrelier

De acuerdo con su relato, esa noche Barrelier estaba jugando a la PlayStation en el living de la casa de Juan del Campillo al 800. Palmero aseguró que cerca de las 21:45 el hombre pidió dinero en efectivo, tomó alrededor de 3.000 pesos que reunieron entre ella y su hija y salió de la vivienda durante menos de 20 minutos.

“Me dijo que ya me los devolvería, pero no le pregunté para qué los quería porque yo estaba ocupada con lo mío”, declaró.

Según la mujer, Barrelier regresó poco después, volvió a jugar con su hija y no hizo comentarios sobre esa salida. También sostuvo que fue la única persona que abandonó la casa durante ese lapso.

femicidio Agostina Vega (2) Uno de los cuartos de la casa donde Claudio Barrelier convivía con su pareja.

Siempre de acuerdo a su declaración, la noche continuó normalmente. Aseguró que el acusado comió dos empanadas en el living y recién se acostó cerca de las tres de la madrugada.

Las fotos que muestran a Claudio Barrelier antes y después del crimen

Luego de que se levantara el secreto de sumario de la investigación, se revelaron nuevos datos del crimen. En ese marco, difundieron 10 imágenes que reconstruyen los movimientos de Claudio Barrelier durante las horas previas y posteriores al asesinato.

La reconstrucción de los movimientos del principal acusado abarca desde el sábado 23 de mayo a las 13:42, cuando salió para disputar un partido de fútbol junto a Osvaldo Fassetta, hasta el lunes 25 a las 10:55, momento en que volvió a la vivienda de Juan del Campillo al volante del Ford Ka perteneciente a Soledad Andreani. De acuerdo con la investigación, ese vehículo habría sido utilizado para trasladar y abandonar el cuerpo de la adolescente en el barrio Ampliación Ferreyra.

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Las imágenes previas y posteriores al femicidio

Sábado 23 de mayo, 13:42.Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta se retiran de la casa de Juan del Campillo 878 para trasladarse al complejo deportivo Serpentina. Allí se encuentran con Melisa Heredia y Agostina Vega y pasan la tarde. En ese lugar también se habría producido el cruce de celulares entre la víctima y el femicida.

Sábado 23 de mayo, 22:40. Barrelier sale de su casa para buscar a Agostina en el punto de encuentro. La adolescente llegó en taxi hasta la zona y se cree que el acusado la hizo ir engañada hasta su vivienda de Juan del Campillo.

Barrelier sale de su casa para buscar a Agostina en el punto de encuentro. La adolescente llegó en taxi hasta la zona y se cree que el acusado la hizo ir engañada hasta su vivienda de Juan del Campillo. Sábado 23 de mayo, 22:55. Barrelier regresa a la casa acompañado de Agostina y entran a la propiedad. Se trata de una captura del video que salió a la luz cuando todavía buscaban a la adolescente.

y entran a la propiedad. Se trata de una captura del video que salió a la luz cuando todavía buscaban a la adolescente. Sábado 23 de mayo, 23:05. Llegan en remis dos personas a la casa de Juan del Campillo. Se trata de Matías, inquilino de la vivienda, y su hermano Lukas. Ambos ingresan y se dirigen a la cocina, donde se encontraban Marianela, pareja de Barrelier, y Ludmila, pareja de Matías.

Llegan en remis dos personas a la casa de Juan del Campillo. Se trata de Matías, inquilino de la vivienda, y su hermano Lukas. Ambos ingresan y se dirigen a la cocina, donde se encontraban Marianela, pareja de Barrelier, y Ludmila, pareja de Matías. Domingo 24 de mayo, 6:41. Barrelier sale a la calle hablando por teléfono. Ese movimiento quedó registrado durante la mañana posterior al ingreso de Agostina a la vivienda.

Barrelier sale a la calle hablando por teléfono. Ese movimiento quedó registrado durante la mañana posterior al ingreso de Agostina a la vivienda. Domingo 24 de mayo, 11:39. Osvaldo Fassetta regresa junto a un amigo a la casa de Juan del Campillo 878. La imagen forma parte de la reconstrucción de entradas y salidas del domicilio.

Osvaldo Fassetta regresa junto a un amigo a la casa de Juan del Campillo 878. La imagen forma parte de la reconstrucción de entradas y salidas del domicilio. Domingo 24 de mayo, 15:38. Se observa a Osvaldo Fassetta retirarse de la casa. El dato permite ordenar la presencia de las personas vinculadas al domicilio durante ese domingo.

Se observa a Osvaldo Fassetta retirarse de la casa. El dato permite ordenar la presencia de las personas vinculadas al domicilio durante ese domingo. Domingo 24 de mayo, 18:00. Claudio Barrelier sale de su casa y analiza la cámara del edificio de Avellaneda y Del Campillo, enfrente a su domicilio. Esa cámara es considerada importante porque registró distintos momentos de la secuencia investigada.

Claudio Barrelier sale de su casa y analiza la cámara del edificio de Avellaneda y Del Campillo, enfrente a su domicilio. Esa cámara es considerada importante porque registró distintos momentos de la secuencia investigada. Lunes 25 de mayo, 9:48. Barrelier se retira de la casa en un vehículo de aplicación para dirigirse a la casa de Soledad Andreani. Según la reconstrucción, fue a buscar el Ford Ka que luego utilizó para trasladar el cuerpo.

Barrelier se retira de la casa en un vehículo de aplicación para dirigirse a la casa de Soledad Andreani. Según la reconstrucción, fue a buscar el que luego utilizó para trasladar el cuerpo. Lunes 25 de mayo, 10:55. Barrelier llega a la casa con el Ford Ka de Soledad y permanece 18 minutos estacionado. En ese lapso carga una conservadora y unos tachos de pintura donde estaban los restos desmembrados de Agostina.

Después de esa secuencia, Barrelier fue captado por un domo en barrio Ampliación Ferreyra, donde descartó el cuerpo. La Justicia analiza el material para completar la reconstrucción de los movimientos y determinar el rol de cada una de las personas investigadas.