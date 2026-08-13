"Papá mató a mamá": una nena de 8 años vio por las cámaras de seguridad el brutal femicidio

El hombre escapó tras el ataque fatal pero lo atraparon a unos 200 metros de la vivienda. El desgarrador relato de la trágica madrugada.

El impactante hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana, cuando un joven se comunicó con el 911.

Romina María de los Ángeles Calvo tenía 40 años y fue asesinada por su esposo este jueves por la mañana. El brutal femicidio ocurrió en la vivienda que ambos compartían y su hija menor, de 8 años, fue testigo del escalofriante hecho.

El impactante hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana, cuando un joven se comunicó con el 911 y relató que su papá habría matado a su mamá en Villa Devoto.

Según explicó, estaba durmiendo cuando su hermana - de solo 8 años -lo despertó y le avisó lo que había ocurrido. Cuando los efectivos y una ambulancia del SAME llegaron al domicilio, constataron que la mujer estaba muerta.

El hombre, identificado como Walter Humberto Verón, de 56 años, escapó tras el ataque fatal pero lograron atraparlo a unos 200 metros de la vivienda. Se encuentra grave ya que intentó quitarse la vida.

La nena de 8 años vio el crimen de su mamá por las cámaras de seguridad

Los gritos en medio de la madrugada despertaron a la nena de 8 años. Se dio cuenta que algo ocurría en el dormitorio de sus padres y corrió hasta las pantallas de las cámaras de seguridad instaladas dentro de la vivienda.

El impactante hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana, cuando un joven se comunicó con el 911.

Lo que vio fue atroz. La pequeña habría observado a través del sistema de vigilancia el momento en que su papá atacaba con un arma blanca a su madre.

“Despertate que papá mató a mamá”, le dijo la niña al su hermano de 21 años que dormía en otra habitación. Cuando se levantó, encontró a su madre desvanecida en el suelo e hizo el llamado desesperado al 911 para alertar a las autoridades sobre lo sucedido y señalar a su padre como el presunto agresor.

Testimonios claves para el avance de la investigación

Mientras los efectivos desplegaban el operativo en la zona, una panadera de la esquina aportó un dato clave: relató que cerca de las 6.50 escuchó un grito proveniente de la vivienda, donde Romina habría exclamado “¿Qué hacés, hijo de p...?”, dirigiéndose a su pareja. Después de ese momento, no volvió a oír ruidos.

En tanto que, un obrero que trabajaba junto a la vivienda dijo en diálogo con C5N que conocía al hombre y que se mostraba tranquilo, sin indicios visibles de ser alguien violento.

Los peritos trabajan tanto en la escena del crimen como en el lugar donde fue hallado el sospechoso, para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar cómo se produjo la herida en el cuello del detenido.

Casa de Villa Devoto, donde ocurrió el femicidio.

En el caso interviene el juzgado Nº 62, a cargo del juez Diego Bonanno, secretaría N°79 de Juan Pablo Petrecca. La calificación del expediente es por el delito de femicidio y tentativa de suicidio.

Los efectivos de la Policía de la Ciudad secuestraron en el lugar un cuchillo de carnicero que se presume, fue el arma con la que el hombre mató a su pareja y luego intentó quitarse la vida.

Según la información disponible hasta el momento, Walter no registraba denuncias previas por violencia de género, un dato que también será tenido en cuenta durante la investigación.