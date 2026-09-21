Asesinó a un hombre con una lanza durante una pelea callejera y huyó

El altercado comenzó tras una discusión entre dos hombres, el sospechoso fue identificado y permanece prófugo. Ocurrió en el barrio porteño de Constitución.

El ataque ocurrió en plena calle durante una pelea y el agresor escapó tras apuñalar a la víctima.

Una pelea callejera terminó de manera fatal luego de que uno de los hombres involucrados fuera atacado con un arma blanca y recibiera una puñalada en el cuello. El hecho ocurrió en plena vía pública y la gravedad de la herida provocó la intervención de los servicios de emergencia y de la Policía.

Tras la agresión, el atacante escapó rápidamente del lugar y permanece prófugo. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad y reúnen testimonios para reconstruir cómo comenzó la discusión, qué ocurrió durante el enfrentamiento y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la muerte de la víctima.

El sospechoso ya fue identificado por la Policía , pero continúa prófugo. Los investigadores analizan diferentes pruebas para establecer su paradero y avanzar con su detención, mientras la Justicia busca reconstruir cómo comenzó la pelea y determinar las responsabilidades por el crimen ocurrido en el barrio porteño de Constitución .

Así fue la pelea fatal

Según las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de una estación de servicio ubicada en las inmediaciones del cruce de las calles Combate de los Pozos y Eduardo Jenner, el violento episodio ocurrió este viernes y quedó registrado desde el inicio del enfrentamiento. En la grabación se observa cómo un hombre vestido con remera y zapatillas blancas y pantalón negro corre hacia otro individuo, que se encontraba sin remera, mientras lleva una lanza en su mano derecha.

La secuencia permite observar parte de los movimientos de ambos durante el enfrentamiento y cómo la situación rápidamente escaló hasta convertirse en una violenta agresión en plena calle.

Tras dos intentos fallidos, y mientras un perro les ladraba en plena disputa, el agresor le asestó un puntazo en el cuello y el hombre cayó tendido sobre el asfalto.

Al notar que la víctima había quedado inmóvil, el atacante decidió abandonar rápidamente el lugar y escapó a pie. La misma cámara de seguridad que registró el ataque también captó parte de la fuga: en las imágenes se observa cómo el sospechoso se quitó la remera, en un aparente intento por modificar su aspecto y evitar ser reconocido mientras se alejaba de la zona.

La Policía recibió un llamado al 911 que alertó sobre lo ocurrido y, poco después, personal de la Comisaría Vecinal 3 B de la Policía de la Ciudad llegó hasta el lugar. Los efectivos encontraron a la víctima tendida sobre la calle Combate de los Pozos y solicitaron asistencia médica. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Argerich, pero el personal del SAME confirmó su fallecimiento durante el traslado.

A partir de la intervención policial, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N.º 9, dirigida por el fiscal Lucio Eduardo Herrera. El funcionario judicial dispuso que la División Homicidios se encargara de las tareas para identificar y localizar al responsable.