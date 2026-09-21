PAMI hizo un llamado para que sus afiliados cumplan con un paso clave para hacer trámites y acceder a beneficios.

PAMI pidió que los jubilados actualicen estos datos cuanto antes: la advertencia para no perder los beneficios

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, también conocido popularmente como PAMI , ofrece distintos beneficios para sus afiliados, desde descuentos en medicamentos , anteojos bonificados, pañales y actividades con cursos y talleres . Pero en los últimos días, el organismo dejó una advertencia para que sus adheridos puedan acceder a estas prestaciones.

La obra social de los adultos mayores inició una campaña para que todos sus afiliados revisen y actualicen sus datos personale s cargados en Mi PAMI.

En concreto, el organismo público recomendó mantener actualizados el número de teléfono, el correo electrónico y el domicilio de residencia . Este paso es clave para realizar trámites y acceder a los beneficios.

Cómo actualizar los datos personales en PAMI

La actualización puede realizarse tanto desde la aplicación para celulares como desde el portal web de Mi PAMI. Allí también se encuentran servicios como la credencial digital, recetas electrónicas, órdenes médicas, cartilla y turnos.

Para modificar los datos habilitados, cada afiliado debe ingresar a Mi PAMI y acceder a la sección “Perfil”, ubicada en la parte superior de la pantalla. Luego tiene que seleccionar “Mis datos” y elegir la información que desea modificar.

Desde ese apartado se pueden actualizar el correo electrónico, el teléfono de contacto y el domicilio de residencia. Una vez realizado el cambio, PAMI solicita una verificación mediante un código que puede llegar por mensaje de texto o correo electrónico.

El PAMI dará de baja un documento importante para sus trámites. ¿De cuál se trata?

Qué funciones brinda la aplicación MI PAMI

A través de la plataforma, los afiliados pueden realizar gestiones sin necesidad de trasladarse ni hacer filas, entre ellas:

Consultar recetas electrónicas y órdenes médicas

Ver la credencial digital del titular y su grupo familiar

Acceder a la cartilla médica personalizada

Solicitar turnos y realizar trámites en línea

Contactarse con el servicio “ PAMI Escucha”

Chatear con la asistente virtual “Pame” las 24 horas

Toda la información se sincroniza automáticamente entre la app y el sitio web, garantizando que los datos estén siempre actualizados, sin importar desde dónde se acceda.

Cuáles son los números telefónicos para comunicarse con el PAMI

Ante una urgencia o emergencia, el PAMI precisó que los jubilados y pensionados afilados pueden comunicarse a través de las siguientes líneas:

Si residís en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llamá al 139.

Si pertenecés a la UGL Rosario, llamá al 139.

Si residís en el resto del país, ingresá tus datos personales y obtené el número de tu prestador asignado.

Si estás de viaje o no te encontrás en tu lugar de residencia, llamá al 911.

Para consultas, sugerencias y reclamos generales en la obra social que no sean urgencias o emergencias, el número de atención telefónica es el 138 (PAMI Escucha y Responde), disponible las 24 horas, los 365 días del año.

El botón “Emergencias”, la novedad de la aplicación del PAMI

Sumando un nuevo recurso diseñado para que los adultos mayores puedan contactar rápidamente al personal médico o a los servicios de emergencia en caso de necesidad, PAMI habilitó el botón “Emergencias” dentro de su aplicación oficial “MI PAMI”.

Se trata de un acceso directo ubicado en la pantalla principal, fácilmente identificable por su diseño visible e intuitivo. Al presionarlo, el usuario obtiene de inmediato los números de emergencia habilitados por la obra social, incluyendo atención médica, ambulancias y guardias, sin necesidad de buscar contactos o navegar por distintos menús.

Según explicaron desde el organismo, su objetivo es garantizar una respuesta rápida y efectiva en casos donde cada minuto cuenta. “Queremos que los adultos mayores se sientan acompañados y seguros, sabiendo que pueden pedir ayuda con un solo toque”, destacaron desde el PAMI.

El botón “Emergencias” de la app se activa siguiendo estos pasos: