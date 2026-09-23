Trámite de licencia de conducir: el requisito que no puede faltar para tramitarlo por primera vez en 2026

Para tramitar por primera vez la licencia de conducir en la Argentina, se debe cumplir con este requisito fundamental. ¿En qué consiste?

Trámite de licencia de conducir: el requisito que no puede faltar para tramitarlo por primera vez

De acuerdo a la legislación argentina, no existe una edad máxima para obtener la licencia de conducir . Una persona puede iniciar el trámite o renovarlo incluso después de los 70, 80 o más años. Pero, para tramitar por primera vez la licencia de conducir en nuestro país, se debe cumplimentar con este requisito fundamental. ¿En qué consiste?

A partir del Decreto 196/2025, la licencia nacional de conducir es otorgada en formato digital y podrá ser replicada en formato físico. Ambas tienen la misma validez legal y la licencia física está vigente mientras lo esté la licencia digital.

Quien tramite la licencia de conducir por primera vez deberá cumplir con el requisito de aprobar el Curso Nacional de Educación Vial .

De acuerdo a la legislación argentina, no existe una edad máxima para obtener la licencia de conducir.

En el sitio oficial Argentina.gob.ar se subraya que aquella persona que saca por primera vez la Licencia Nacional de Conducir tiene que demostrar que se encuentra apta para manejar. Y es por esto que debe aprobar el Curso Nacional de Educación Vial, además de otros exámenes.

Este curso se encuentra disponible en dos formatos:

PDF.

audiovisual interactivo.

Además, también se puede hacer de forma presencial.

El curso es gratuito y, para poder llevarlo a cabo, se precisa el DNI y una cuenta de correo electrónico. Para iniciar el proceso correspondiente, es preciso seguir estos pasos:

Ingresar al sitio del Curso Nacional de Educación Vial Digital y elegir qué tipo de licencia se va a solicitar, vehículo o moto, y registrarse con el correo electrónico y DNI.

se va a solicitar, vehículo o moto, y registrarse con el correo electrónico y DNI. A continuación, se deberá escoger por una de las modalidades Formato PDF para descargar o Interactivo.

Una vez completados los 10 módulos, es preciso imprimir el ticket que valida la realización del curso. El mismo ticket le llegará al solicitante a su correo electrónico.

Cuando se concurra a tramitar la Licencia Nacional de Conducir, se deberá presentar el ticket.

Los otros requisitos para obtener la licencia de conducir

Amén del mencionado más arriba, existen otros requisitos necesarios para obtener la licencia de conducir:

Saber leer: los conductores profesionales también deben saber escribir.

Completar una declaración jurada informando si se tienen o se tuvieron afecciones físicas (traumatismos), cardiológicas, neurológicas, psicopatológicas o sensoriales.

Aprobar un examen médico psicofísico (físico, visual, auditivo y psíquico).

Aprobar un examen teórico de conocimientos sobre conducción, señalamiento y legislación, estadísticas sobre accidentes y modo de prevenirlos. El examen teórico incluye contenido sobre género, roles, estereotipos, identidad de género y violencia de género.

Aprobar un examen teórico práctico sobre conocimientos simples de mecánica y detección de fallas sobre elementos de seguridad del vehículo y sobre las funciones del equipamiento e instrumental.

Informar en carácter de declaración jurada un domicilio electrónico donde se tendrán por válidas todas las notificaciones relacionadas con el estado de la Licencia Nacional de Conducir.

Quien tramite la licencia de conducir por primera vez deberá cumplir con el requisito de aprobar el Curso Nacional de Educación Vial.

La ley aclara que la licencia de conducir en la Argentina tendrá una duración que diferirá de acuerdo a la edad que posea el titular al momento de tramitarla. Así, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) especificó caso por caso: