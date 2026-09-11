Qué significa esta señal de tránsito que muchos la confunden con contramano: el círculo rojo con una línea negra

Su significado es completamente diferente. Qué regla oculta este misterioso símbolo vial que se identifica como la señal de tránsito R.25.

En nuestro país, uno de los motivos que podrían provocar la pérdida o la suspensión de la licencia de conducir es, precisamente, ignorar los semáforos o las señales de tránsito . ¿Qué significa la señal de tránsito -tipificada como restrictiva - que presenta una línea negra en un círculo rojo y que puede confundirse con aquella que indica una circulación a contramano?

A través del sitio oficial Argentina.gob.ar, es posible acceder al librillo titulado Sistema de Señalización Vial Uniforme, publicado por el Ministerio de Transporte de la Presidencia de la Nación. En ese valioso material, pueden consultarse en detalle el significado de cada una de las señales de tránsito que los conductores deben conocer.

La señal de tránsito de carácter restrictivo, cuyo diseño presenta una línea negra en un círculo rojo y que puede confundirse con contramano, es aquella que le indica al conductor un puesto de control donde corresponde detener el auto.

Uno de los motivos que podrían provocar la pérdida o la suspensión de la licencia de conducir es el de ignorar las señales de tránsito.

En el librillo mencionado más arriba, la señal de tránsito que advierte sobre un puesto de control cercano está tipificada entre las señales de tránsito denominadas como “De Restricción” y su código correspondiente es el R.25.

Para algunos conductores, puede surgir la confusión entre la señal de tránsito R.25 y la que indica contramano, puesto que ambas presentan una similitud en el diseño. Pero, mientras la señal de tránsito que indica un puesto de control incluye un diseño con una línea negra en un círculo rojo, la señal de tránsito de contramano incluye un gráfico con un rectángulo horizontal blanco con fondo rojo. Así, la confusión podría tener lugar puesto que ambas exhiben el color rojo y la barra horizontal.

A diferencia de la señal de contramano -que le indica al conductor que está prohibido avanzar en ese sentido-, la señal de tránsito R.25 -puesto de control- le advierte al conductor la obligación de detenerse. Y es por este motivo que suele observársela unos metros antes de uno de estos sectores. Así, la recomendación para los conductores es reducir progresivamente la velocidad y prepararse para frenar.

La señal de tránsito de carácter restrictivo con una línea negra en un círculo rojo que puede confundirse con contramano es aquella que le indica al conductor un puesto de control donde corresponde detener el auto.

¿En qué sitios puede encontrarse la señal de tránsito que advierte sobre un puesto de control?

La señal de tránsito que advierte sobre un puesto de control puede aparecer en las rutas y accesos donde existe un punto habilitado para controlar la circulación, documentación, cargas u otras condiciones vinculadas con el tránsito.

Entre otros puestos de control, pueden mencionarse a los puestos policiales, aduaneros, fitosanitarios o sectores donde una autoridad necesita controlar el paso de vehículos.

Según la Ley N° 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial, los motivos para la suspensión o la pérdida de la licencia de conducir son los siguientes: